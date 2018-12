De 1 Decembrie, Oaspeţi din oraşele înfrăţite, la Piatra-Neamţ

* cu ocazia Centenarului, municipiul s-a înfrăţit cu încă un oraş din Republica Moldova

Aşa cum e tradiţia în fiecare an, de ziua Naţională a României, municipalitatea pietreană a fost gazda mai multor delegaţii din oraşele înfrăţite din Republica Moldova, Ucraina, Italia, Turcia, dar şi din capitala fraţilor de peste Prut, Chişinău.”Suntem în anul Centenar 2018, an în care am trăit cu toţii puternice sentimente patriotice şi am marcat fiecare moment al făuririi statului naţional unitar român. Ziua Naţională a României în acest an este amplificată de sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire. Pentru noi, românii, unirea înfăptuită la 1 Decembrie 1918 reprezintă momentul sublim al istoriei naţionale. Vă urez tuturor să vă bucuraţi de Ziua Naţională şi de Centenarul Marii Uniri, vă doresc sănătate, putere de muncă, cât mai multe realizări şi dorinţe împlinite. La mulţi ani, pietreni ! La mulţi ani, românilor de pretutindeni! La mulţi ani, România !” au fost cuvintele cu care i-a întâmpinat primarul Dragoş Chitic pe invitaţi.

Întâlnirea a fost cu atât mai specială cu cât, anul acesta primarul municipiului reşedinţă de judeţ a semnat un nou acord de înfrăţire – cu oraşul Edineţ, care devine astfel al doilea din Republica Moldova (după Orhei) cu care Piatra-Neamţ încheie un astfel de parteneriat simbolic. Pe parcursul popasului făcut la primărie, reprezentanţii tuturor delegaţiilor le-au transmis nemţenilor cele mai calde urări de ziua lor şi cu ocazia împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire.

“Pentru noi, românii, a ne regăsi în astfel de momente este foarte important. Fraţii prin sânge sunt fraţi, dar pentru noi, aşa a fost soarta din cauza intemperiilor istorice, de a rămâne destul de dispersaţi, ca până la urmă să ne regăsim prin astfel de înfrăţiri. Eu vin de aproape de casa lui Grigore Vieru (30 şi ceva de kilometri), de aceea doresc să amintesc cuvintele marelui nostru poet basarabean, care spunea, în esenţă, că dacă mulţi dintre copii vârstei lui au tins să ajungă în cosmos, el, şi alţii ca el din basarabia, au tins cel mai mult să treacă Prutul. Pentru noi, cu 30 de ani în urmă, a trece Prutul era ceva imposibil de realizat, era imposibil de a anjunge la origini, la matcă, la «mama» şi iată, după 27 de ani de independenţă a noastră, a basarabenilor, încercăm încă să ne regăsim şi pe această cale. A semna astfel de protocoale, acorduri de înfrăţire, a devenit o tradiţie în ultimii ani şi noi facem eforturi să scoatem ideologismul acela înrădăcinat în gândirea unora, şi să ne regăsim fraţii. (…) Vreau să mulţumesc şi pe această cale domnului primar, Consiliului Local, Consiliului Local din Edineţ pentru că ne-am regăsit, deoarece acest lucru înseamnă forte mult. Vă invit, aşadar, şi pe dumneavoastră, cât mai curând la noi în oraş”, a transmis primarul municipiului Edineţ – Constantin Cojocari.

“Acum câteva minute credeam că numai eu am observat faptul că am venit din patru ţări – România, Republica Moldova, Ucraina şi Italia şi vorbim toţi fără translator. Aceasta este, de fapt, acea unire la care trebuie să sperăm întotdeauna. Am spus de multe ori că cea mai frumoasă unire şi cea mai bună politică a fost întotdeauna cultura. În secolul XXI, noi, românii din Ucraina, românii din Nordul Bucovinei sperăm la acea unire a românilor de pretutindeni în cuget şi-n simţiri deoarece am avut întotdeauna o patrie. Ea s-a numit şi se numeşte limba română. Într-adevăr, geografia şi istoria şi-au jucat jocurile lor pe parcursul secolelor, însă aflându-ne astăzi la Piatra-Neamţ, venind astăzi de la Orhei sau de la Edineţ, venind de la Hliboca – o localitate situată la patru kilometri de Codrii Cosminului, iată că suntem uniţi şi de Ştefan cel Mare. Suntem uniţi nu doar de 100 de ani, ci suntem uniţi de cel puţin 600 de ani şi aceată unire, sperăm să dăinuie nu numai 600 de ani de acum înainte, ci poate 6000 de ani”, a adăugat Nicolae Şapcă, consilier raional în Hliboca, Ucraina.

Mesaje similare şi urări au venit şi din partea Primăriei Verbania, delegaţia fiind condusă de nemţeanul Adrian Chifu, aflat la cel de-al doilea mandat de consilier local în oraşul italian.

Acesta a subliniat mândria de a reprezentanta autorităţile din Verbania în oraşul natal, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Deşi capitala Republicii Moldova nu este înfrăţită cu Piatra- Neamţ, în fiecare an, de 1 Decemnrie, Chişinăul îşi trimite un reprezentant în municipiul reşedinţă de judeţ, pentru a reitera importanţa relaţiilor de prietenie pe care le au cu

autorităţile pietrene, lucru care s-a întâmplat şi de această dată. Spre finalul întâlnirii a urmat momentul dezvelirii unei plăci aniversare, montată la intrarea în sediul primăriei pietrene, după care atât gazdele, cât şi oaspeţii, au luat parte la manifestările organizate în centrul oraşului cu ocazia Zilei Naţionale.