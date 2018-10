Farmacia verde: mărarul

Proprietati digestive, antispastice, antiinflamatorii şi diuretice

Mǎrarul este un condiment foarte aromat. Frunzele, florile și semințele sunt toate comestibile. Semințele sunt mai parfumate decât frunzele. În Evul Mediu mărarul era folosit pentru a alunga spiritele rele. Pentru români este un simbol al vitalitatii. Efectele benefice ale mărarului au fost menționate şi în farmacopeea egipteanǎ de acum 5000 de ani. E o mirodenie este foarte folositǎ în Europa. În India, frunzele uscate de marar folosesc atât la aromatizarea salatelor, fripturilor şi sosurilor, cât şi a lichiorurilor şi dulceţurilor. Mărar, efecte terapeutice Bogat în potasiu, sodiu şi sulf, mărarul este un foarte bun diuretic. Amelioreazǎ anxietatea şi epuizarea nervoasǎ, insomia, tulburǎrile digestive, întǎreşte unghiile. Conține ulei volatil, calciu, potasiu, fier, magneziu, vitaminele A, B si C. Mǎrarul are proprietǎţi digestive, antispastice, antiinflamatorii şi diuretice. Pe vremuri, el a fost folosit pentru calmarea crizelor de epilepsie. Dacǎ în timpul unui banchet cineva ar fi băut prea mult, mǎrarul calma excesul. Se pare cǎ are şi proprietǎţi afrodisiace. Sub formǎ de infuzie, mǎrarul stimuleazǎ sistemul digestiv, seminţele opresc sughiţul, durerile de cap și tusea, stimuleazǎ lactaţia, ajutǎ la eliminarea gazelor intestinale, la diminuarea crampelelor şi are acţiune de antiseptic intestinal. Folosit în îngrijirea dentiţiei, aceastǎ plantǎ curǎţǎ în profunzime dinţii şi gingiile, reuşind sǎ opreascǎ proliferarea bacteriilor responsabile de infecţiile gingivale şi de formarea cariilor. Mărarul este recomandat persoanelor care au sensibilitate dentarǎ, mestecarea frunzelor de mǎrar putând calma durerile. Pentru o respiraţie proaspǎtǎ puteţi folosi pentru gargarǎ un decoct din seminţe de mǎrar. Mǎrarul poate lupta împotriva dispepsiei nervoase şi poate reduce febra, atunci când este administrat sub formǎ de infuzie. Mǎrarul opreşte sughiţul, stimuleazǎ pofta de mâncare şi poate chiar sǎ îmbunǎtǎţeascǎ libidoul şi tonusul general. În cazul retenţiei de apǎ, a spasmelor gastrice, a surplusului de greutate, sau în ulcere, este recomandat a se bea o infuzie de mǎrar de 2 -3 ori pe zi. Uleiul esenţial de mărar, adǎugat în ceai combate gazele intestinale şi balonarea. Este eficace împotriva durerilor menstruale, a colicilor şi a problemelor hepatice. Uleiul esenţial de mǎrar poate opri sforǎitul, dacă puneți câteva picǎturi de ulei pe un prosop aşezat pe pernǎ.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU