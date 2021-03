Atunci cand vobim despre identitatea unei locuinte, cea mai mare pondere o are in mod evident exteriorul, cel asupra caruia in general ne orpim atentia doar dupa ce am pus la punct toate detaliile de tin de interior. Chiar daca acest lucru nu presupune ca aspectele ce tin de exterior sunt complet neglijate, cert este faptul ca acesta nu beneficiaza intotdeauna de atentia cuvenita. Spatiile exterioare locuintei trebuie privite mereu ca o extensie a celor interioate, pentru ca si acestea pot contribui la starea noastra de confort. Vremurile in care exteriorul locuintei era doar o placa de beton si o masa pentru picnic au apus de mult timp, astfel ca in prezent majoritatea spatiilor exterioare locuintei beneficiaza de un design elaborat si un decor extraordinar. Cu alte cuvinte, am indrazni chiar saspunem ca proprietarii de case nu au limite atunci cand vine vorba despre amenajare spatiilor interioare si exterioare ale locuintei.

Amenajarea spatiilor exterioare locuintei nu este nici pe departe un proces simplu, chiar daca in prezent avem acces la o multime de site-uri si reviste de specialitate care ne pot calauzi in alegerile pe care le avem de facut. Indiferent daca in urma unor anunturi imobiliare, ai luat decizia de a te muta la casa sau pur si simplu iti doresti o schimbare radicala pentru actuala proprietate, iti vom oferi cateva motive pentru care usile de exterior si gradina casei te pot ajut enorm in crearea unei identitiati unice pentru locuinta ta.

Usile de exterior.

Daca in trecutul nu foarte indepartat, usile de exterior se alegeau in functie de gradul de siguranta oferit sau in functie de calitatea izolatiei termice si fonice aduse, in prezent usile de exterior reprezinta o parte importanta si din estetica de ansamblu a casei. In prezent, cele mai populare modele de usi exterioaresunt construite din lemn, acesta fiind un material foarte versatil in orice tip de decor. In procesul de selectie al usilor de exterior, este important sa tii cont de material, gradul de siguranta, izolatia termica si fonica, precum si aportul estetic pe care aceasta il poate aduce. In plus, usile de exterior trebuie sa se poata adapta cu usurinta stilului arhitectural al locuintei, pentru ca este destul de usor sa faci o alegere neinspirata avand in vedere numarul impresionant de modele de usi ce se regaseste in acest moment pe piata.

Amenajarea gradinii.

Gradina desi este de foarte multe ori privita doar ca un alt spatiu adiacent al casei, in realitate, o gradina bine amenajata poate contribui semnificativ la crearea unei identitati spectaculoase pentru locuinta ta. Impactul este cu atat mai mare daca intre curte si gradina exista un acord estetic. Astazi este mai simplu ca niciodata sa ai o gradina moderna exceptionala, gratie faptului ca poti apela la diferite servicii de amenajare gradini, astfel ca totul va fi lasat in mana expertilor. Amenajarea cu gust a gradinii insa poate avea un impact major si asupra intregului spatiu exterior casei, mai ales daca intre curte si gradina nu exista o delimitare care sa blocheze vizibilitatea acesteia. In aceasta situati insa, este absolut esential sa te asiguri ca faci o trecere foarte lina intre curte si gradina, din punct de vedere estetic.