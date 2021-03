Accidentele auto au loc pretutindeni in lume, pentru ca neatentia soferilor sau indisciplina la volan sunt aspecte de care cel mai probabil nu vom scapa prea curand sau chiar niciodata. Din fericre insa, cele mai multe coliziuni auto sunt usoare, astfel ca nu implica si victime. Cu toate acestea insa, chair si cele mai usoare accidente se pot solda cu pagube materiale insemnate, ce te pot costa destul de mult. Dincolo de acest lucru insa, fiecare dintre noi ne dorim sa putem repara cat mai rapid posibil propriile masini, pentru ca nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca ne sunt indispensabile in viata de zi cu zi. De cele mai multe ori insa, procesul de reparatie al masinii se transforma intr-o reala aventura, ce poate dura mult timp, din pricina birocratiei care din pacate in prezent ne urmareste peste tot.

Reparatia in timp util a masinii depinde desigur de o serie larga de factori, insa de cele mai multe ori, intocmirea dosarului de dauna,si reparatia propriu-zisa a masinii sunt doi dintre pasii ce pot prelungi destul de mult procesul de reparatie al masinii. In acest sens, venim in intampinarea ta cu cateva solutii ce te pot ajuta sa repari mult mai repede masina. Iata cum!

Apeleaza la un service auto ce iti pune la dispozitie si un serviciu de intocmire dosar de dauna.

O decizie inspirata este aceea de a te asigura ca vei colabora cu un service auto cu experienta, lucru ce iti va aduce in mod cert o multime de avantaje. Pentru a reduce timpul de reparatie al masinii, multe service-uri pun la dispozitia clientilor un serviciu de intocmire dosar dauna, serviciu ce il va scuti pe sofer de numeroase drumuri pana la asigurator. Nu orice service iti ofera aceasta posibilitatea, de aceea este recomandat sa te asiguri ca stii exact cu cine colaborezi atunci cand decizi sa iti repari masina.

Asigura-te ca piesele si accesoriile defecte sunt inlocuite cu unele noi si originale.

Desi acest lucru nu va grabi in niucun fel procesul de repratie al masinii, este absolut esential sa te asiguri ca piesele si accesoriile ce intra in componenta masinii tale sunt mereu originale. De la cele mai mici becuri LEDsi pana la componentele mari, fiecare dintre acestea trebuie sa indeplineasca un anumit standard calitativ. Daca service-ul nu iti poate inlocui piesele defecte cu piese auto de calitate, este recomandat sa le achizitionezi tu.

Nu amana procesul de reparatie al masinii.

Indiferent cand a avut loc accidentul, este foarte important sa te asiguri ca nu amani niciodata reparatia masinii, cel putin nu atunci cand ai intr-adevara nevoie de ea. Exista anumite service-uri auto ce iti pot pune la dispozitie masini de schimb pe perioada reparatiei, insa cu certitudine iti vei dori sa te bucuri din nou de propria masina cat mai curand posibil. Pentru a solutiona cat mai repede lucrurile, este esential sa nu amani niciodata lucrurile ce tin de acest proces, avand in vedere ca exista o serie destul de larga de pasi importanti pe care ii ai de facut.