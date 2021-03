Amenajarea camerei adolescentilor imbraca de cele mai multe ori forma unei reale provocari pentru parintii care se vad nevoiti sa ia o serie de decizii cu privire la modul in care urmeaza sa organizeze camera copiilor. Ceea ce nu stiu foarte multi dintre acestia insa este faptul ca in aceasta misiune, cei mai de nadejde aliati ai lor sunt tocmai proprii copii, care stiu mult mai bine ce anume isi doresc de la incaperea in care isi vor petrece timpul. Daca in primii ani de viata joaca reprezinta principala activitate a copiilor, odata ajunsi la adolescenta, lucrurile se schimba radical. Varsta adolescentei este caracterizata prin dorinta de a-si exprima cat mai liber personalitatea, astfel ca nu este de mirare ca isi vor dori sa isi lase intr-un fel sau altul amprenta asupra obiectelor personale. Astfel, munca cu el in echipa va fi un lucru ce iti va usura semnificativ alegerile pe care le ai de facut in ceea ce priveste amenajarea camerei.

Camerele pline de culoare vor prezenta intotdeauna un interes crescut pentru copii si adolescenti, astfel ca acesta reprezinta un punct de plecare foarte bun in identificarea celor mai interesante produse de mobilier si decoratiuni. Nu trebuie insa sa uiti de faptul ca o camera pentru adolescenti amenajata in mod corespunzator este rezultatul gasirii unui echilibru foarte bun intre estetica si functioalitate. Ce decoratiuni si produse de mobilier nu ar trebui insa sa lipseasca din camera adolescentilor.

Biroul si scaunul de birou.

Doua dintre cele mai comune produse care nu ar trebui sa ii lipseasca unui adolescent, pentru ca in aceasta perioada, jocul va fi in mod cert combinat si cu diferite proiectie si activitati ce au legatura cu scoala. In acest sens, masa de birou reprezinta defapt un spatiu de lucru, unde copilul isi va depozita toate rechizitele si instrumentele de scris pentru scoala. La celalalt capat, scaunul de biroutrebuie sa ii ofere acestuia cat mai mult confort dar sa ii asigure si o pozitie corespunzartoare la birou.

Dulapul.

Cel mai simplu mod prin care poti alege dulapul potrivit pentru micul adolescent este prin a te consulta cu el. La aceasta varsta, va stii mult mai bine ca tine ce anume isi doreste de la propriul mobilier, astfel ca singura sarcina care iti revine tie este aceea de a tine cont de aspectele care tin de compartimentarea acestuia. Dulapul trebuie sa fie suficient de incapator pentru a putea depozita toarte hainele, dar si alte lucruri care adesea isi gasesc locul in interiorul acestuia. Opteaza pentru o culoare care sa se poata integra perfect in cromatica existenta in incapere.

Decoratiunile.

Chiar daca decoratiunile clasice nu vor prezenta foarte mare interes pentru cei mici, avand in vedere ca adesea ei prefera sa isi infrumuseteze camera cu diferite figurine si jucarii specifice varstei. Acest lucru insa nu inseamna ca nu vom putea interveni sa aducem un plus de estetica incaperii acestora cu ajutorul unor decoratiuni textile impresionante, ce se pot integra cu usurinta in decorurile jucause pe care le prefera in general copii la aceasta varsta.