Apariție editorială inedită: „Un veac de la Marea Unire – contribuția județului Neamț la întregirea neamului”

În prag de Centenar, recomandăm cititorilor cartea „Un veac de la Marea Unire – contribuția județului Neamț la întregirea neamului”, scrisă de neobositul cercetător prof. Gheorghe Radu, muzeograf la Complexul Muzeal Județean Neamț și autor al unor importante lucrări privind istoria județului Neamț.

Volumul este structurat pe două capitole, „Treptele Marii Uniri” și „Constribuția județului Neamț la desăvârșirea unității statale”, autorul folosindu-se atât de sursele bibliografice consacrate Marii Uniri de-a lungul timpului, cât și de documentele aflate în arhivele nemțene. Astfel, au fost studiate articolele publicate în presa contemporană evenimentelor anului 1918, precum și memorii, documente existente în fondurile prefecturii, primăriei Piatra-Neamț și ale revizoratului școlar, o parte dintre acestea fiind valorificate într-un capitol de anexe.

„Prin cercetarea fondurilor documentare existente la Direcția Județeană Neamț a Arhivelor Naționale, la a cărei conducere s-a aflat timp de aproximativ două decenii, istoricul Gheorghe Radu a îmbogățit, în cei peste patruzeci de ani de activitate, literatura de specialitate cu lucrări valoroase despre trecutul ținutului nostru și peste 4000 de articole în presă și reviste de specialitate. La ceas aniversar, în An Centenar, realizarea istoricului Gheorghe Radu este lăudabilă, autorul demonstrând că oricând istoriei naționale îi pot fi aduse noi și noi completări, menite de a formula o istorie completă, adevărată. De asemenea, una din marile calități ale acestei lucrări este că trezește în sufletul cititorului patriotismul, mândria națională, sentimente pe care nu trebuie nicicând să le pierdem”, subliniază dr. Mihaela-Cristina Verzea, directorul adjunct al Complexului Muzeal Județean Neamț, în „Prefața” lucrării.

Profesorul Gheorghe Radu este autorul a numeroase articole și studii în presa locală, în principal în paginile cotidianului „Ceahlăul”, dar și în publicații precum „Acțiunea”, „Curierul de Neamț”, „Telegraful”, „Monitorul de Neamț”, „Realitatea”, „Mesagerul”, „Ecoul Munților” etc.

Este autorul a 14 cărți, între care amintim: „Contribuții la istoria județului Neamț”, „Basarabia, Pământ Românesc. Aspecte istorico-documentare, legături fraterne județul Neamț – Basarabia”, „Războiul sfânt pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța (1941). Contribuții nemțene”, „Basarabia, Pământ românesc. 200 de ani de durere, umilință și speranță”, „Un veac de la Unirea Basarabiei cu România”. A publicat nu mai puțin de 105 studii în reviste de specialitate: „Ateneu” și „Carpica” (Bacău), „Cronica giurgiuveană” (Giurgiu), „Revista Arhivelor” și „Pentru Patrie” (București), „Historia urbană” (Sibiu), „Marina” (Constanța), „Arhivele Moldovei” (Iași), „Acta Baconviensia” (Bacău), „Anuarul Arhivelor Mureșene” (Tg. Mureș), „Angvstia” (Sfântu Gheorghe), „Acta Moldaviae Meridionalis” (Vaslui) etc., la care se adaugă studiile publicate în revistele locale „Asachi” (Piatra-Neamț), „Ozana” (Târgu Neamț), „Clepsidra” (Roman) și „Piatra Corbului” (Bicaz).

Cei interesați de achiziționarea volumului „Un veac de la Marea Unire – Contribuția județului Neamț la întregirea neamului” se pot adresa autorului, la Complexul Muzeal Județean Neamț.

Irina NASTASIU