Idei de afaceri: cultura de gulii

*Puține calorii, valoare nutritivă ridicată

*Efecte terapeutice în mai multe afecțiuni

Gulia este o legumă cu o aromă dulce si delicată, între ridiche si varză, fiind înrudită cu varza, cu un conținut bogat de vitamina C si potasiu. Deocamdată, gulia nu este o cultură cu o răspândire largă, care să se bucure de o atenție deosevită, deși merită. De regulă, guliile sunt cultivate de către grădinarii pasionați și de cei care preferă să aibă un mod sănătos de viață, alimentându-se corect.

Gulia conține puține calorii, dar are o valoare nutritivă foarte înaltă. Gulia are un gust plăcut si conține acid ascorbic, care se sintetizează în vitamina C, precum si zaharoză usr asimilabilă. Gulia ajută la stabilizarea nivelului glucozei în sânge, fiind foarte utilă în controlul diabetului zaharat. Gulia elimină retenția de apă din organism, ajută la tratarea infecțiilor virale datorită vitaminei C, a bronsitelor, tuselor. Gulia conține glicosinolați-substanțe care inhibă captarea iodului de tiroidă -fiind recomandată celor care au probleme tiroidiene, vitaminele B1, B2, PP. În alimentația se consumă în stare proaspătă, fiartă, umplută si înnăbusită.

*Cultură nepretențioasă, suportă frigul și rezistă la secet

Știind regulile de cultivare ale guliei, vei avea o sursă sigură de vitamina C, plăcută la gust si preferată atât de adulți, cât si de copii. Trebuie să menționăm că această legumă mai puțin obișnuită pentru noi nu este deloc pretențioasă, suportând bine frigul, iubind umezeala si posedând rădăcini bine dezvoltate care o ajută să reziste la secetă.

Această plantă sănătoasă, puternică și care oferă un randament bun, crește din semințele pregătite corespunzător.Semințele uscate se pun în apă destul de fierbinte pentru 10-15 minute, după care se acoperă cu apă rece pentru 2-3minute, ținându-se pe raftul de jos din frigider. Un rezultat bun poate fi obținut prin încălzirea semințelor sau înmuierea lor până la starea de umflare.Mulți grădinari înmoaie semințele de gulie în compoziții de micro-îngrăsăminte, ceea ce hrăneste materialul de plantare si influențează pozitiv germinarea.

Trebuie să fiți atenți la faptul că gulia nu trebuie plantată pe locul unde au crescut alte soiuri de varză, sfeclă, tomate, nap, ridiche. Predecesori favorabili guliei în sunt cartofii, toate tipurile de ceapă si morcovul.

Îngrijirea guliei este foarte simplă și aproape că nu diferă de îngrijirea altor tipuri de varză. Prima recoltă se formează în iunie, iar ultima în octombrie.

*Particularitățile îngrijirii guliei

Cea mai importantă condiție de cultivarea a unor gulii sănătoase și puternice, capabile să aducă un randament bun, este afânarea solului, care nu-i permite să se lipească de tulpina plantei. Fructul guliei si este, de fapt, tulpina crescută în exces.

Gulia trebuie stropită cu cantități mici de apă caldă. Stropitul abundent poate cauza oprirea cresterii si înrăutățirea caracteristicilor guliei. Prima stropire se realizează la cinci zile de la plantarea răsadului în seră.

*Hrănirea culturii de guile

Chiar dacă gulia nu este pretențioasă, obținerea fructelor mari depinde de folosirea îngrășămintelor. Gulia reacționează foarte bine la substanțele din var, la care adaugă substanțelor organice în proporție de o căldare la fiecare metru pătrat din seră sau a superfosfatului, cenusei de lemn si uree.

Ca si orice altă plantă, gulia are de suferit din cauza dăunătorilor care afectează, de obicei, legumele din familia verzei.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU