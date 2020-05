Unul dintre proiectele europene importante pregătite de către municipalitatea pietreană, prin Direcția de Asistență Socială, se intitulează Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, ce urmărește creșterea accesului la servicii comunitare accesibile, durabile și de înaltă calitate pentru copiii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și consiliere psihologică. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Umană 2014-2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”. Astfel, cele două centre sociale pentru copii vor fi modernizate prin asigurarea de dotări la standarde europene și angajarea a 9 specialiști (6 educatori, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 asistent medical). Centrele vor asigura servicii integrate comunitare pentru un număr de 210 copii de vârstă preșcolară și școlară, aflați în situație de vulnerabilitate, de pe aria municipiului Piatra-Neamț, cu precădere din zonele marginalizate. Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc: 1. Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare (sociale, medicale, educaționale etc.) în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii, din str. G. Galinescu nr.11, pentru 180 copii, pe o durată de 34 de luni din implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate. Acest serviciu va asigura creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii de specialitate de la 60 la 180 copii. 2. Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, din Aleea Castanilor nr.7, pentru 30 de copii, pe o durată de 34 de luni din implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate. Acest serviciu va asigura creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii de specialitate, de la 25 la 30 copii. „Continuăm să semnăm contract după contract de finanțare pentru proiecte din fonduri nerambursabile. De această dată vorbim despre un proiect important din zona socială prin implementarea căruia ne propunem să reducem numărul de copii aflați în risc de separare de familie, crescând accesul la serviciile integrate comunitare oferite în cadrul celor două centre sociale de zi. Astfel, capacitatea totală a celor două centre sociale va crește de la 85 la 210 persoane. Oferirea de șanse egale pentru toți cei din tânăra generație, asigurarea unor condiții decente pentru educație reprezintă, în opinia mea, principii de care trebuie să țină cont orice program de guvernare locală” a declarat primarul Dragoș Chitic. Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 22 mai a acestui an, intrând astfel în următoarea etapă de implementare – procedurile de licitație. Valoarea investiției este de 4.254.522 lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene în proporție de 98%, în timp ce contribuția de la bugetul local este de doar 2%. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni. Până la această dată, Primăria Piatra-Neamț are semnate în actualul exercițiu financiar european un număr de 24 de contracte de finanțare pentru proiecte europene în valoare însumată de 51.7 milioane de euro.