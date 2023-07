S.C. CMI URBAN S.A. ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU INCHIRIERE TEREN, SPATII COMERCIALE SI TONETE LIBERE SITUATE IN PIETELE MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT SI IN BAZARUL MUNICIPAL PIATRA NEAMT , IN ZILELE DE :

17.07.2023 si 31.07. 2023, pentru luna iulie

15.08.2023 si 31.08.2023 , pentru luna august

15.09.2023 si 29.09.2023 , pentru luna septembrie

Lista cu terenul, tonetele si spatiile libere scoase la licitatie vor fi afisate la administratiile pietelor si a bazarului . Relatii privind preturile de pornire la licitatie la biroul comercial si la sediile administratiilor. Caietele de sarcini vor fi achizitionate de la sediul S.C. C.M.I. URBAN S.A. secretariat , incepand cu data de 01 a fiecarei luni , de luni pana vineri ,intre orele 8.00 – 14.00 pentru prima licitatie din fiecare luna ,

respectiv

respectiv incepand cu 16 ale fiecarei luni , de luni pana vineri , intre orele 8.00- 14.00 pentru a doua licitatie a fiecarei luni .

Dosarele de licitatie se depun ,pana la ora 10.00, pana cel tarziu in zilele de licitatie , licitatiile au loc la ora 12.00 in zilele enumerate mai sus.

Relatii suplimentare la biroul tehnic- comercial – Bindila Dan , tel 0233/234280 sau 0746088822,

la Administratia Pietelor Centrala, Bistrita, Darmanesti si a Bazarului Municipal , de luni – vineri intre orele 8.00 -14.00.