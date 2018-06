Pentru unii elevi și studenți, vacanța începe la muncă!

Sprijin financiar de 250 de lei pentru fiecare tânăr, în cazul firmelor care angajează elevi sau studenți

Pentru a avea un ban în plus în buzunare, elevii și studenții nemțeni au un motiv în plus să-și caute de muncă în perioada vacanței, fiindcă angajatorii vor primi un ajutor financiar pentru fiecare persoană încadrată, din categoria mai sus amintită. Desigur că în perioada următoare, cele mai vânate posturi sunt cele din stațiunile de la malul mării, precum și de la hotelurile și pensiunile de la munte. Astfel, tinerii vor prinde doi iepuri dintr-un foc, respectiv remunerație și distracție. Interes să fie! Pe Litoral și în alte locuri, persoanele interesate se pot angaja temporar ca ospătari, barmani, ajutori de bucătari, recepționeri sau vânzători. Ieri, printr-un comunicat de presă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a dorit să reamintească angajatorilor că pot beneficia de un sprijin financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă. Angajarea se poate realiza în perioada vacanţelor, iar ajutorul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de aceste dispoziții firmele care primesc în câmpul muncii elevi şi studenţi în baza: unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial și a unui contract de muncă temporar, numai dacă durata misiunii de muncă este egală sau mai mică decât durata vacanţei. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea acestor bani, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. Nu beneficiază de ajutorul financiar firmele care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, precum și angajatorii care au primit, pentru elevii şi studenţii respectivi, sprijinul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

V. ANDRIEȘ