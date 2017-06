Idei de afaceri: creșterea prepelițelor

* Carnea are un conținut scăzut de grăsimi și colesterol * Oul de prepeliță este un medicament extraordinar

Creșterea prepelițelor este o afacere cu un potențial de excepție. Ouăle și carnea micilor păsări pestrițe sunt tot mai apreciate atât pe segmentul delicateselor accesibile, cât și al hranei sănătoase. Oul de prepeliță este un medicament extraordinar, care poate vindeca o multitudine de afecțiuni.

În afacerea cu prepelițe, concurența este destul de mare și nișa comercială nu lasă loc decât celor dispuși să investească și să se implice și în promovare produselor obținute. Pentru fermieri profilați pe astfel de afacere, prepelițele reprezintă surse importante de câștig. Cu condiția ca prepelițele să ajungă pe piață, adică vândute.

Prepelițele japoneze sunt singurele domesticite și utilizabile în producția de fermă, fiind unica pasăre care nu necesită vaccinări pe toată durata vieții, starea de sănătate fiind determinată prin examene de laborator asupra lotului de carne și a ouălor. Aceasta constituie un argument în plus pentru ca produsele de prepeliță să fie consumate cu toată încrederea.

Prepelițele sunt dintre cele mai precoce păsări, la vârsta de 42-50 de zile încep ouatul, deci intră în producție foarte devreme față de alte înaripate.

*Ouăle de prepeliță, efecte miraculoase

Oul de prepeliță este folosit ca medicament, care poate vindeca o mulțime de afecțiuni, având numai indicații nu și contraindicații. Oul de prepeliță conține de 5 ori mai mult fosfor, de 8 ori mai mult fier, de 6 ori mai multă vitamina B1 și de 15 ori mai multă vitamina B2 decât unul de găină. Efectele miraculoase produse de oul de prepeliță în organism se datorează proteinelor de calitate superioară pe care le conține, lucidelor în special, care nu sunt periculoase pentru persoanele cu diabet sau pentru cele care suferă de alte boli în regimul cărora sunt interzise ouăle.

Ouăle de prepeliță conțin aminoacizi esențiali și factori antialergici. La fel de valoroase sunt și enzimele care curăță depunerile de colesterol de pe pereții vaselor sanguine.

Ouăle de prepeliță conțin un complex întreg de vitamine – A, B, D3, E, –, alături de minerale esențiale, precum calciu, zinc, potasiu și sulf. Ouăle de prepeliță grăbesc recuperarea după operație.

*Carnea, o delicatesă

Prepelițele sacrificate după terminarea ciclului de ouat sunt de calitate scăzută, oasele fiind tari, iar fibra musculară cu gust puțin plăcut. Prepelițele tinere, crescute special pentru sacrificare, sunt de o calitate foarte bună comparativ cu alte specii de păsări, carnea de prepeliță tânără fiind fragedă, gustoasă, o adevărată delicatesă. Carnea de prepeliță are un conținut ridicat de proteine și un conținut relativ scăzut de grăsimi. Atunci când este înlăturată pielea, conținutul de grăsimi al cărnii de prepeliță scade și cu până la 80%.

Carnea de prepeliță este una dintre cele mai fine și mai apreciate cărnuri din gastronomia internațională. Carnea de prepeliță are un conținut scăzut de grăsimi și colesterol, făcând din aceasta o alternativă pentru diabetici, în cazuri de obezitate, ulcer, tulburări digestive, arteroscleroză, astm bronșic, hipertensiune, boli de ficat, impotență, TBC.

Prepelița are întrebuințări multiple: ouă, carne, dresajul câinilor de vânătoare. Gunoiul de la fermele de creștere a prepelițelor este foarte căutat de cei care se ocupă de plantarea și comercializarea florilor, datorită valorii nutritive ridicate a acestui îngrășământ natural.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU