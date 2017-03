Idei de afaceri: ceapa verde

*Un adevărat depozit de substanțe vitale

Obținerea cepei din arpagic nu este deloc dificilă și face ca această cultură să fie printre primele culturi agricole care aduc venituri în fermele de legume ori în gospodărie. Ceapa verde este foarte apreciată, motiv pentru care se obține un preț mai bun pentru „trufandalele“ de primăvară.

Datorită compoziției sale chimice atât de complexe, ceapa verde are anumite proprietăți terapeutice mult mai intense decât cele ale cepei mature alba sau roșie. O cură de ceapă verde, prelungita până în vară, are efecte depurative, antialergice, reglează activitatea hormonală a organismului, prevenind și tratând boli din cele mai diverse.

*Ceapa verde, efecte terapeutice

Ceapa verde are o mare valoare alimentară, fiind o plată energetică și terapeutică. Ceapa verde poate fi considerată un depozit de substanțe vitale, conținând cantități însemnate de vitamina C, vitamina B6, potasiu, calciu. Această delicatesă vegetală mai conține câțiva compuși cu efecte terapeutice foarte importante.

Alicina este substanța care dă cepei mirosul specific, dar are și un efect antibiotic și antiviral foarte puternic.

Este și un protector pentru plămâni și căile respiratorii medii, pe care le ferește de infecții și de boli tumorale. Clorofila curăță organismul de metalele grele, de radicalii liberi și de tot felul de poluanți, de la E-urile din alimentație, la substanțele nocive din aer, din apă sau din ambalajul hranei noastre.

*Lucrări de îngrijire, combaterea bolilor și dăunătorilor

Plantarea arpagicului este recomandabil să se facă în perioada 10-20 martie. Cantitatea de arpagic necesară pentru 100 de metri pătrați este de 8-10 kg. Imediat după plantare, bulbii se acoperă cu pământ și solul se udă bine pentru ca aceștia să prindă rădăcini. Se fac 1-2 prașile manuale pe rând și trei prașile manuale sau mecanice între rânduri. Fertilizarea se realizează prin aplicarea îngrășămintelor în faza formării primelor 3-5 frunze și la începutul îngroșării bulbului. În condiții normale, se aplică 3 udări, pe rigole lungi. Este important de precizat faptul că irigarea se sistează cu 2-3 săptămâni înainte de recoltat.

O atenție deosebită se acordă combaterii bolilor și dăunătorilor. Cei mai frecvenți agenți patogeni sunt: putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă, alternarioza cepei, mana cepei, putregaiul cenușiu al cepei etc. Dintre dăunători pagube mari produc: nematodul bulbilor, gândacul roșu al cepei, cărăbușul de mai, musca cepei etc. Pentru combaterea acestor agenți de dăunare se pot folosi fungicide de contact și fungicide sistemice, ce pot fi cumpărate din magazinele de specialitate.

*Se plantează în zonele umbroase din grădină

Ceapa se dezvoltă foarte bine atât în zone luminoase ale grădinii, cât și în zone semiumbroase. Pentru obținerea cepei verzi se recomandă plantarea în zone umbroase și semiumbroase. Înființarea culturii în zonele ce dispun de lumină toată ziua va duce la dezvolta unor bulbi groși.

Recoltarea se face treptat, primăvara, pentru consumul de ceapă verde și vara pentru consumarea bulbilor. Recoltarea bulbilor de ceapă se realizează de la sfârșitul lunii iulie până la jumătatea lunii august. Momentul optim al recoltării cepei este atunci când frunzele s-au vestejit și sunt culcate pe suprafața solului.

După recoltare, ceapa se lasă câteva zile pe teren, în șiruri sau grămezi mici, pentru a se usca, apoi bulbii se adună se curăță de frunze, se sortează și se depozitează, în locuri uscate și răcoroase.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU