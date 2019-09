A murit „Domnul Trandafir” al învăţământului nemţean

Îndrăgitul profesor de matematică Gheorghe Amaicei s-a stins din viaţă sâmbătă, 31 august, la vârsta de 86 de ani

Îndrăgitul profesor de matematică Gheorghe Amaicei, fost președinte al Asociației Învățătorilor din Neamț, s-a stins din viaţă sâmbătă, 31 august, la vârsta de 86 de ani. Un adevărat „Domn Trandafir” al învăţământului nemţean, Gheorghe Amaicei a reprezentat un reper pentru generaţii întregi de elevi, pe care i-a îndrumat cu multă dragoste şi trudă. Gheorghe Amaicei s-a născut pe data de 28 martie 1933, La Cracăul Negru, comuna Crăcăoani și a absolvit Școala Normală de Băieți „Gheorghe Asachi“ din Piatra-Neamț și Facultatea de Matematică din Iași. A fost profesor la Școala Medie Bicaz și Școala Nr. 3 Piatra-Neamț, cariera fiindu-i încununată de succese profesionale: grade didactice (II și I), titlul de profesor evidențiat, președinte al Comisiei Județene pentru Organizarea Olimpiadelor Școlare. A lucrat ca metodist la Casa Corpului Didactic, a fost colaborator al revistelor „Gazeta de matematică“, „Preocupări didactice“, „Cărți matematice“ și „Apostolul“. Alături de dr. Gheorghe Iacomi, a înființat Asociația „Prietenii Ceahlăului“ (1980). După 1989, împreună cu alți învățători, a căutat prin arhive, a adunat acte, a întocmit dosare și a reînviat Asociația Învățătorilor din Județul Neamț, redobândind cele două imobile ale dascălilor din Piatra-Neamț. Din 1995, Gheorghe Amaicei a fost președinte al Asociației Învățătorilor din Județul Neamț. (Constantin Tomșa, „Un dicționar al literaturii din județul Neamț“). „Bădița Ghiță se ține bine, se ține tare. E plămădit din esențele tari ale Munților din zona Neamțului, de pe Valea Cracăului. Calcă și acum sigur și drept, pasul mare și iute, mereu se grăbește, nu-i ajunge timpul, de altfel una din vorbele lui de îndemn la lecție sau la treabă l-a consacrat: «Hai, măi, mai repedea!» Cine e bădia Ghiță? Nimeni altul decât profesorul Gheorghe Amaicei, președinte în exercițiu al Asociației Învățătorilor din județul Neamț. Demn urmaș al plăieșilor lui Ștefan cel Mare, nu se dă bătut, stă neclintit în fața vremurilor și apără datina, locul și casa“, scria regretatul profesor Ștefan Corneanu, în numărul 103 din martie 2008 al revistei „Apostolul“. „Trebuie să ne gândim bine ce moștenire lăsăm tinerei generații…” Iată și crezul exprimat de prof. Gheorghe Amaicei, cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de activitate a Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică Neamț (SLLICS): „Întotdeauna, prin munca sa, învățătorul nu a fost numai luminătorul copiilor, ci și sfătuitorul întregii comunități. De aceea, munca sa trebuie respectată, pentru că «cine înalță pe învățător, înalță întreaga națiune»… Județul Neamț este un județ de credință, de vitejie și de cultură, calități la care dascălii, apostolii neamului, și-au adus aportul din plin… Și dacă tot vorbim de tradiție poate că n-ar fi rău să revigorăm acele societăți profesionale sau Corul Sindicatului din Învățământ, care ne-a adus atât de multe bucurii… Noi am făcut ce am putut; unii mai mult, alții mai puțin. Dar trebuie să ne gândim bine ce moștenire lăsăm tinerei generații…“. Anul acesta, în luna martie, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la apariția noii serii a revistei „Apostolul”, a avut loc lansarea volumului „Gheorghe Amaicei – Bădia Ghiță, o viață de dascăl… și nu numai”, de Mihail Apăvăloae, lucrare ce are în prim-plan personalitatea profesorului Gheorghe Amaicei. Totodată, cartea evocă o serie de personalităţi care au marcat în mod fundamental copilăria, adolescenţa şi activitatea de elev, student şi profesor a domnului profesor Amaicei. Trupul neînsuflețit al profesorului Gheorghe Amaicei este depus la capela Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” – Gară. Înmormântarea va avea loc joi, 5 septembrie, la ora 11.00. Redacţia ziarului „Ceahlăul” transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Drum lin spre Cer, domnule profesor!

Irina NASTASIU