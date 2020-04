Ordonanţa Militară (29 martie) pune pe jar sistemul medical care primise recomandări ca internările să se facă doar pentru persoanele pozitive simptomatice. Între capacitatea spitalelor şi ordinele de la Bucureşti, se ameninţă cu dosare penale. Declarații ale coordonatorului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat: „Refuzul de internare a unui pacient cade sub incidența penală. Atragem atenția medicilor și managerilor că pacienții nu pot fi refuzați pe motiv că nu există confirmarea că sunt pozitivi sau negativi. Tratați problema cu maximă seriozitate!” Bineînţeles că va trebui specificat cu virgulă, punct etc ce înseamnă refuzul la internare, pentru că în actualele condiţii, treaba stă cam aşa (şi asta nu pentru că aşa s-a sculat medicul de dimineaţa): Ai fost în contact cu pacientul x mort de coronavirus? Da?! Când!? Aha! Tuşeşti? Ai febră? Ai dificultăţi respiratorii? Nu? Mergi în izolare 14 zile. Dacă ai vreuna din aceste simptome, suni la 112. Motivaţia lui Arafat: „După semnalarea faptului că s-a întârziat internarea, am decis să emitem un ordin care stabilește clar că orice pacient poate fi suspectat de a fi pozitiv, chiar dacă nu există încă o testare”. Sunt pregătite spitalele pentru această afluenţă de pacienţi? Sunt suficiente teste pentru a elimina eventualii pacienţi cu gripa clasică, răceli şi alte boli asemănătoare dar ne-mortale? Ce vor face medicii, personalul medical, pentru că e clar, numărul pacienţilor va creşte. Arafat răspunde: „Aici este obligatoru ordinul pentru pregătirea sistemului sanitar în cazul unei creșteri exponențiale a cazurilor”. Vom vedea.

Mariana OLTEAN TUDOSE