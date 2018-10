Recunoașteți șmenarul care a păcălit o angajată de la “Schimb valutar”?

Sub pretextul unui schimb de bani, un bărbat rămas, deocamdată, neidentificat, a păcălit o angajată de la o casă de schimb valutar din Piatra Neamț cu suma de 1950 de lei. Polițiștii au fost sesizați în data de 7 octombrie, în jurul orelor 14. Din cercetări a rezultat faptul că partea vătămată a fost abordată de bărbatul căutat de poliţie, sub pretextul că ar dori să îi schimbe nişte bancnote, iar la efectuarea tranzacţiei acesta ar fi înşelat-o cu 1950 de lei. Șmenul se produse astfel: ulterior schimbului de bani, individul cere banii pentru a-i renumăra, dar de fapt acela este momentul în care sustrage sau înlocuiește suma valabilă cu o altă sumă. Imediat, infractorul dispare, iar victima descoperă că a fost înșelată şi a primit mai puţini bani. “După vizualizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din incinta societăţii unde persoana vătămată îşi desfăşoară activitatea, poliţiştii au constatat că cel bănuit de comiterea faptei este un bărbat de aproximativ 45-50 de ani. Acesta avea supra sa o borsetă, purta o şapcă neagră, fiind îmbrăcat cu blugi negri şi tricou deschis la culoare. În cauză au fost demarate cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de înșelăciune, însă până în prezent acesta nu a putut fi identificat”, a transmis Poliția Neamț. Oricine poate oferi informaţii care pot conduce la identificarea bărbatului din imagini, este rugat să anunţe Poliția.

Geanina NICORESCU