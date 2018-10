Neamţ: se reia proiectul Gala Dinamită

Moroșanu se ocupă personal de gala Dyamite Fighting Show de pe 19 octombrie de la Piatra Neamţ

Contribuţia Judeţului Neamţ se estimează la 156.000 lei

A treia strigare pentru proiectul de asociere a Consiliului Judeţea Neamţ cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, pentru organizarea, la Piatra Neamţ, a Galei Dyamite Fighting Show, are loc pe 16 octombrie.

Acest proiect de asociere, prin care se va finanţa o parte din gală, a fost ratat de două ori de Consiliu Judeţean: o dată nu au vrut peneliştii, a doua oară n-a fost cvorum.

În fine, cu doar trei zile înainte de gală, pe 16 octombrie, Consiliul Judeţean se întruneşte în şedinţă extraordinarp, cu două puncte mari şi late: unul priveşte acest eveniment sportiv, altul, spitalul judeţean Neamţ.

Bine ar fi să treacă ambele şi mai ales primul, pentru că vorbim de un spectacol-eveniment care a antrenat iubitorii de gen din toată România, s-au vândut deja bilete pentru accesul în Sala Polivalentă Piatra Neamţ, nu mai vorbim de contractele conexe, presa naţională, imaginea Neamţului etc.

“Moartea din Carpați”, reuşeşte să umple Sala Polivalentă, dar să fie și lider de audiență pe televiziune. Și de data aceasta, asemenea lui Floyd Mayweather în SUA, Moroșanu se ocupă personal de gala Dyamite Fighting Show de pe 19 octombrie.

În total, vor avea loc nu mai puțin de 11 confruntări la Sala Polivalentă din Piatra Neamț, toate urmând să fie fără limită de greutate. Ce înseamnă Open? Practic, cei doi sportivi care se află față în față se vor duela la aceeași categorie, chiar dacă există o diferență de greutate vizibilă între adversari. Conceptul a fost inițiat la începutul anilor 2000 în Japonia, făcând furori în K-1 și Pride.

Pe lângă meciul lui Moroșanu, care se va duela cu “Sultanul” Mehmet, într-o veritabilă reeditare a luptelor cu turcii, Dynamite Fighting Show îl va avea în centrul atenției și pe “Mister KO” Andrei Stoica. Un obișnuit al categoriei cruiserweight (95 kg), unde de altfel a devenit și campion mondial, Stoica va avea un adversar cu 8 centimetri mai înalt și aproape 20 de kilograme mai greu de această dată, pe albanezul “Kimbo” Sazan Memedi.

La Piatra Neamț va fi pusă în joc și prima centură Dynamite. Neînvins de doi ani și jumătate, Sebastian Cozmâncă îl va înfrunta pe “Pistolarul” Valentin Bordianu, omul care l-a răpus în acest an pe legendarul Alexey Ignashov.

Un adevărat freak fight, așa cum denumesc americanii o astfelă de luptă, va fi între simpaticul cioban din Coarnele Caprei, Bogdan Năstase, care a făcut meciul serii la prima gală Dynamite, și cel mai puternic om al Spaniei, Freddy “El Gigante”. La 1.90 metri și 150 de kilograme, Freddy provine din powerlifting, unde a obținut numeroase titluri de campion mondial, și până acum a luptat doar pe reguli de MMA.

Gala va conține și două meciuri pe reguli de arte marțiale tradiționale, kyokushin și taekwondo, de asemenea la categoria open. Evenimentul va fi unul al giganților, ceilalți protagoniști cântărind cu toții peste 100 de kilograme. Fight cardul complet este disponibil pe site-ul promoției, dynamitefighting.com.

“Îmi doresc să ofer publicului un eveniment complex, de la meciuri dure, așteptate de toată lumea, până la freak fights și confruntări din artele marțiale tradiționale. Suntem un mixt deoarece vrem să ne adresăm unui public main stream, nu doar pentru o nișă specializată pe un anumit tip de sport” , a spus Cătălin Moroșanu.