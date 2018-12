Proiecția documentarului „Marea Unire în oglinda Prutului“ la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț invitată publicul la o nouă întâlnire în cadrul proiectului cultural „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“, vineri, 14 decembrie, începând cu ora 12:30, în Sala Info-Club 2, unde va avea loc proiecția filmului documentar „Marea Unire în oglinda Prutului“. Filmul este realizat de regizoarea basarabeană Violeta Gorgos și prezintă drama românilor rămăși dincolo de hotarele Țării. Filmul va fi prezentat în prezența autoarei. Filmările, începute în urmă cu aproape două decenii, au fost făcute în regiunea Cernăuțiului, Bucovina istorică – localitățile Crasna și Costiceni, pe malul Prutului, la Glodeni, dar și la Chișinău și până în localitatea Reni din regiunea Ismail. D o c u m e n t a r u l „Marea Unire în oglinda Prutului“ spune povestea tuturor românilor care, după semnarea Actului Marii Unirii de la 1918, au fost un tot întreg, în România Mare, iar acum au rămas dincolo de hotarele Țării – a mărturisit, pentru Radio România Chișinău, regizoarea Violeta Gorgos. Protagoniștii filmului nu sunt doar persoane născute în România Mare, din ce în ce mai puține, sunt și copiii, nepoții și strănepoții acestora, care au păstrat în familie spiritul și valorile românești. Sunt cei care au păstrat fotografii cu bunicii și străbunicii lor, sunt oameni care au încercat să își păstreze legătura cu Țara chiar și în epoca de tristă amintire din perioada comunismului și a regimului sovietic, potrivit autoarei care oferă o explicație pentru titlul filmului. „Apa este asemănată mereu cu o oglindă. Oglinda aceasta reflectă, din păcate, dureri și necazuri. Din păcate, Prutul nu este doar un râu simplu. Este un râu care ne separă și astăzi suntem nevoiți să prezentăm acte și încolo și încoace. E o oglindă dureroasă, în care nu tot timpul ne vedem așa cum am vrea noi. E însă o oglindă care prezintă realitatea“, mai spune regizoarea Violeta Gorgos. „Marea Unire în oglinda Prutului“ este un film realizat cu susținerea financiară a Primăriei Iași prin programul Centenar, și a avut premiera pe 8 octombrie 2018 la Iași. Proiectul „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“ face parte din Programul România Centenară și este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Violeta Gorgos Născută la 16 aprilie 1967 în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, R. Moldova, Violeta Gorgos este regizoare, documentaristă și realizatoare de emisiuni la TVR Iași. A terminat Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga“ din Chișinău, Universitatea de Stat, Facultatea de Filologie, Institutul de Arte „G. Musicescu“ din Chișinău, Facultatea de Regie Film și TV, apoi au urmat studiile de doctorat la Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie și Teorie a Artei, Secția Arta Cinematografică – Televiziunea. A început activitatea de creație ca regizor la Televiziunea Națională. În prezent s-a stabilit la Iași, activând ca regizor artistic la TVR Iași și OWN TV Studio. Este membră a Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Printre mențiunile și premiile primite se numără: Premiul Mare la Festivalul Internațional de Film „The GoldenBeggar“, premii la Festivalul „7 Arte“ de la Călărașiși Balcic, Bulgaria, premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț”, Marele Premiu al Festivalului „Simfest“ pentru eseul cinematografic „Sex în URSS“, premiul „pentru cel mai bun film turistic“ ‒ „Glasurile Putnei“ la Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț“ etc. În palmaresul său a adunat filme și eseuri cinematografice ale cărei regizoare și scenaristă este: „Simboluri triste“ (1996), „Povestea de lumină și întuneric“ (1998), „Poveste tristă de iarnă“ (2000), „Vremea trece, vremea vine“ (2000), „Filmul marii iubiri“ (2000), „Păcat din păcat“ (2002), „O mamă din împărăția umbrelor“ (2006), „Tațiinoștri“ (2006), (după poemul lui Mihail Vakulovski), „Sex în URSS“ (2008), „Glasurile Putnei“ (2013), „Territoria“ (2014), „Tizic“ (2014), „Lume, ia-mă în brațe, eu vin“ (2014) etc. Violeta Gorgos a participat la proiectul „Expedițiile memoriei“, în calitate de regizor artistic. Istorici, jurnaliști și studenți de la diferite instituții din Republica Moldova și România au ajuns în Kazahstan, refăcând drumul deportaților într-un documentar despre soarta tragică pe care au avut-o miile de români basarabeni în lagărele de concentrare sovietice, după cel de-al Doilea Război Mondial. Violeta Gorgos este fiica profesorului și ex-deputatului în primul Parlament al R. Moldova Ion Mărgineanu, care a marcat Anul Centenar străbătând pe jos distanța de la Bălți la Alba Iulia, peste 500 de kilometri.