Coriandrul, aroma norocoasa venită din Africa

Busuiocul, frunzele verzi erau destinate regelui

Uleiul eteric extras din semințele de coriandu, planta provenită din nordul Africii, stimulează microcirculația sanguină, ajută la formarea noilor celule, iar astfel pielea rămâne mai mult timp întinsă și fără riduri. Pe lângă această mireasmă se poate găsi în multe geluri de duș și loțiuni de corp. De secole, coriandrul este considerat un afrodisiac foarte eficient. Datorită acestei proprietăţi, egiptenii i-au atribuit coriandrului denumirea de „iarba fericirii” în cuplu. Din Antichitate coriandrul se adaugă în vinuri, tocmai pentru a-i întîri puterea pe care o are asupra persoanelor. Chiar și în zilele noastre aroma acestei plante se poate găsi în diferite băuturi și arome. Busuiocul este considerat a fi planta regala. Asta pentru că în trecut frunzele verzi erau desemnate drept frunzele regelui. Înainte de recoltarea acestora, oamenii trebuiau să se îmbrace în haine curate și să-și spele mâna dreaptă cu apă din trei izvoare diferite. Se spune ca busuiocul are puterea de a alunga duhurile rele, a curăța și atrage protecția lui Dumnezeu asupra casei și a oamenilor din ea. Busuiocul are efect revigorant asupra fizicului și psihicului, poate stimula apetitul sexual. În zilele noastre firmele de produse cosmetice folosesc cel mai mult aroma acestei plante. In aromaterapie, busuiocul este folosit drept mijloc terapeutic impotriva migrenelor, nervozitatii și insomiilor.

Tina CONDREA