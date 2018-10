Pensie mai mare cu 1% pe an pentru cotizanții cu salariu minim pe economie

Se va modifica modul de acordare a pensiilor, anunță directorul executiv al Casei de Pensii Județene Neamț, Cezar Aanegroae. Proiectul de Lege privind Sistemul Public de Pensii vizează, printre altele, introducerea noțiunii de pensie minimă.

“În acest moment, pensia minimă nu are un cuantum. Măsura de protecție socială paralelă, asiguratorie pentru acest tip de pensie este indemnizația socială stabilită prin Ordonanța 6/2009, care la momentul actual este 640 de lei, dar pensia propriu-zisă poate avea o valoare de la un leu în sus. Pentru o lună, două de stagii de cotizare această pensie este foarte mică așa încât venim cu această măsură socială de completare până la pragul de 640 de lei, stabilit[ de Ordonanța 6. Ce se întâmplă cu pensiile care au stagii mari de cotizare dar au venituri lunare asigurate foarte mici? Apare al doilea mecanism de protecție socială , deci în interiorul procedurii de stabilire sau recalculare a pensiei apare un al doilea mecanism de protecție socială. Acest mecanism de protecție socială se determină prin compararea cuantumului pensiei obținut prin formula de calcul definită de lege cu o formulă care ține cont de salariul minim pe economie. Astfel, pentru minim 15 ani stagiu de cotizare se asigură 45% din salariul minim brut pe economie. Pentru fiecare an peste stagiul minim de cotizare se acordă încă 1%. Acest lucru sigur va avantaja pensionarii cu stagii de cotizare mari, dar cu venituri mici în perioada de activitate. Practic, e vorba de persoane care au avut salariul minim pe economie perioade îndelungate. „În momentul acesta, identificăm vechimi de 35, 40 de ani , dar din păcate cu cuantum de pensii de 700-800 de lei. Și asta pentru că au avut salariul minim pe economie în perioadele respective”, a precizat Cezar Aanegroae, directorul CPJ Neamț.

asemenea, trebuie menționat- cuantumul pensiei minime se modifică ori de cate ori se modifică salariul minim brut pe țară.

O altă noutate este introducerea Indemnizației Sociale prin dreptul la opțiune. Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între noul cuantum al pensiei- recalculat după noua formulă – și indemnizația socială – prestație care va fi reglementată printr-o lege specială.

Termenul de exercitare a acestui drept este de 3 luni de la data comunicării notificării de către CNPP, Persoanele care nu optează în termenul de 3 luni amintit, rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității

Înainte de aplicarea efectivă a legii, opțiunea se va face prin Poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee.

Geanina NICORESCU