Patru nemțeni au murit peste hotare, pe final de an

*Sunt probleme cu repatrierea celor decedaţi, din cauza costurilor

În ultimele săptămâni, de peste hotare au venit informaţii privind decesul a 4 nemţeni. Pe lângă durerea suferită, familiile acestora se confruntă şi cu disperarea de a nu avea banii necesari pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite şi orânduirea creştinească a înmormântării.

Dintre cei patru nemțeni care și-au găsit sfârșitul peste hotare, doi au decedat în Italia, unul în Germania și altul în Franța. În ultimul caz, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț a fost informat despre decesul unui bărbat cu vârsta de 58 de ani, originar din zona Romanului, care a murit într-un oraș din sudul Franței, mai precis în Montpellier. Din păcate, autoritățile străine n-au comunicat și cauza decesului, dar în general, dacă ar fi să ne luăm după statistica altor ani, principalele cauze sunt cele provocate de accidentele de circulație, bolile grave, accidentele de muncă și crimele. În cazul de față, părinții n-au avut banii necesari pentru repatrierea trupului neînsuflețit, costul aducerii în țară ajungând la câteva mii de euro.

“În prima săptămână din această lună, Serviciul de Pașapoarte Neamț a primit patru comunicări privind decesul unor nemțeni peste hotare. Personalul serviciului are obligația de a înștiința rudele despre producerea acestor evenimente tragice, în vederea demarării procedurilor de repatriere. Atunci când familia din țară nu are banii necesarii aducerii corpului neînsuflețit, autoritățile străine iau măsurile necesare pentru înhumare în cimitirul acelui oraș unde a avut loc decesul”, ne-a declarat comisarul șef de poliție Constantin Roman, șeful Serviciului de Pașapoarte Neamț.

Pe parcursul acestui an, cele mai multe decese au avut loc în Italia, țară unde de altfel sunt plecați cei mai mulți români, respectiv nemțeni.

V. ANDRIEȘ