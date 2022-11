Abundența de vitamine și minerale este uluitoare!

Moringa Oleifera, denumit și „Arborele vieţii” sau „Copacul lui Dumnezeu”, se dezvoltă rapid şi este rezistent la secetă. Este unul dintre cele mai vechi specii de arbori, poate să supravieţuiască până la 1000 de ani. Motiv pentru care moringa mai este numit și „cel care nu moare niciodată”…

Moringa este văzut de mii de ani ca un aliment de locuitorii din zonele înalte ale Himalayei, care apreciază în egală măsură: frunzele, păstăile, semințele, fructele și rădăcina. Moringa vine cu avantajul ca aproape toate partile ii pot fi consumate sau utilizate în diferite medicamentele sau remedii traditionale pe baza de plante. Frunzele sunt o sursă excelenta de proteine, vitamine și minerale. În țările occidentale, frunzele uscate sun transformate în pulbere sau capsule, utilizate pentru suplimentare nutritionale. Pastaile sunt mai scazute în vitamine și minerale decât frunzele, excelează în conținutul de vitamina C.

*Moringa, în topul listelor de alimente-minune

Moringa este arborele care se află în topul listelor de alimente-minune. De la el se poate folosi totul, de la rădăcină până la, ultima frunză. Specialiștii spun că este benefic pentru organismul uman pentru că are toţi aminoacizii şi grăsimile esențiale, dar şi cantităţi bogate de calciu, fier şi alte minerale vitale. Moringa oleifera este deținătorul recordului mondial pentru majoritatea antioxidanților. Conține aproximativ 50% mai mulți antioxidanți decât fructele de acai. Antioxidanții pot ajuta la prevenirea bolilor degenerative cauzate de îmbătrânire. Moringa a fost utilizată în medicina ayurvedică pentru prevenirea și tratarea a peste 300 de boli diferite.

Abundența de vitamine și minerale găsite în moringa este uluitoare. Îi determină pe mulți oameni de știință să creadă că este cel mai dens aliment nutritiv descoperit vreodată. Are peste 92 de nutrienți și 46 de antioxidanți și toți aminoacizii esențiali, ceea ce este destul de rar pentru alimentele vegetale.

Adăugarea acestei plante într-un suc sau smoothie sau consumarea acesteia sub formă de ceai sau capsulă este o modalitate excelentă de a obține nutriția de care are nevoie corpul. Moringa reduce apetitul și oferă energie de durată, ajută la reglarea zahărului din sânge.

*Moringa penttru hrană, sănătate și frumusețe



Pudră de moringa poate fi adăugată la diverse preparate culinare sau în ceai. Semințe de moringa conțin cantități mari de proteine. Proaspete, prăjite sau uscate, aceste semințe pot înlocui migdalele și nucile. Moringa este o îmbinarea a gustului de hrean și sparanghel, aroma putând fi mascata dacă este consumat în rețete sau presărat pe pâine cu unt de arahide.

Moringa este deopotrivă aiment și medicament. Poate scădea nivelul zahărului din sânge, reduce inflamația și colesterolul. În plus, moringa poate protejaîimpotriva toxicității arsenicului, ajută la iîdepărtarea apei reținute de organism. Uleiul de moringa, cunoscut și sub numele de Ben Oil, este extras din semințele de moringa. Este rar, deoarece este nevoie de extrem de multe semințe pentru a produce o cantitate mare de ulei. Industria cosmetică a folosit de mult timp uleiul de ben în cremele de înfrumusețare și cremele hidratante. Uleiul Ben are o concentrație mare de vitamine și antioxidanți, iar utilizarea sa continuă promovează o piele frumoasă și sănătoasă. Poate fi folosit și pentru gătit și aromoterapie. Se spune că este cel mai stabil ulei din lume. Uleiul de Moringa este un hidratant fantastic și are proprietăți anti-îmbătrânire.



Tina CONDREA