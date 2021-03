Doctor MIRON ITZHAK Psiholog principal clinician cu drept de supervizare

Într-un mesaj trimis de o doamnă drăguță către mine mi se spune că dânsa are confruntări cu băiatul ei adolescent legat de tunosarea lui. Ea își dorește foarte mult ca băiatul să aibă părul cât de cât aranjat, pe când el, nu este de acord cu ea. Lasă părul să crească. Din punctul de vedere al mamei, nemulțumirile vin numai pe fondul acestui conflict. Subiectul m-a stimulat să scriu un articol legat de evoluția omului și semnificația părului pe parcursul vieții noastre. Nu mulți știu că părul este unul din organele despre care există multe semnificații și teorii, ba chiar mituri. Teoriile darwiniste și etiologice ne arată că diferențierea între om și animal se face prin păr. Ultimul animal care seamănă cu omul, este gorila. Blănoasă, plină de păr. Evoluția individului arată că acesta s-a identificat separat ca homosapiens prin pierderea unei mari părți a părului. Bineînțeles că nu toți oamenii seamănă unul cu altul, există persoane mai mult sau mai puțin păroase. Părul are și o semnificație sexuală puternică și de identitate sexuală. El, pe parcursul civilizației, își modifică prezența pe corpul uman, și, în cele din urmă, se regăsește preponderent pe cap, în locurile mai ascunse și în zonele intime. Acest fapt a dus la mituri create de păr și idei misterioase și conspirative. Părul este o fibră de mărime diferită care trebuie să păstreze căldura corpului, și, în unele cazuri, asigură protecția pielii. El îndepărtează unele lichide și mizerii. Interesant este că are și o funcție de comunicare și de senzorialitate. Prin păr, animalele și oamenii se apropie sau se depărtează, datorită mirosului care iese din păr. Prima mențiune a părului în Biblia veche se referă la faptul că Dumnezeu îi roagă pe oameni să acopere zonele intime cu o frunză. Cea de a doua poveste se leagă de testamentul lui Itzach care, la sfârșitul vieții lui, îi cere Rebecăi, soția lui, să-și vadă cei doi fii. Mai ales, pe Esav, om de război, bărbat în toată firea. Cel de al doilea copil era Iacob, un băiat mai timid, mai apropiat de mamă, stând lîngă ea în bucărărie, toată ziua. Se poate spune că Iacob era un bărbat feminin, Esav era bărbat-bărbat. O altă diferență era că Esav avea păr pe tot corpul, pe când fratele său era opusul său. Rebecca, îngrijorată că bărbatul ei îi va lăsa toată moștenirea lui Esav, îl îmbracă pe Iacov asemeni lui Esav și-i pune păr pe tot corpul. Ea se bazează pe faptul că soțul ei este orb și că la pipărire, va crede că Iacob este Esav. Și așa a fost. Tatăl îl verifică pe Iacob și spune: “Vocea este a lui Iacob, dar pielea este a lui Esav. Am încredere că acesta este Esav”. Și atunci, îi dă toată moștenirea lui Iacob. În această poveste aflăm încă o dată, că în perioada antică, părul reprezenta putere, bărbăție, vitalitate, impulsivitate, instinctualitate. Lipsa părului reprezenta o dezvoltare socială a civilizației a unui bărbat mai feminin sau femei mai slabe. A treia poveste luată din Biblie este povestea lui Samson și a Dalilei. Mama lui Samson și-a dorit foarte mult un copil. La una din rugăciunile ei, apare un înger al Domnului și îi spune că Domnul este încântat de ea, va face un băiat dar ea nu are voie să îl tundă niciodată. Să lase părul să crească în voia lui. Samson crește, îl slujește pe Dumnezeu și se face unul din profeții lui Israel. Reușește să capete o putere fizică foarte mare și cu ea să se lupte împotriva pliștimilor (astăzi, fâșia Gaza). Samson se împrietenește cu o femeie foarte frumoasă, plină de șarm, de origine pliștimică, Dalila. Această femeie are o curiozitate mare. Este trimisă de patria ei, dușmană cu Samson, să descopere unde este farmecul lui Samson și ce îl face așa de puternic. Într-o zi, când i-a dat mai mult să bea, îi taie părul. El se trezește și știe că și-a pierdut farmecul și puterea. Armata din Pliștim îl prinde, și ca să se laude că a prins cel mai mare dușman, îl așează cu mâinile întinse între doi stâlpi în clădirea principală a Armatei. Samson, cu ultimele lui puteri, dărîmă clădirea și omoară 3000 de oameni. Și aici vedem noi că părul simbolizează puterea, instinctualitatea. “Biblia ne povesteşte de Samson, cum că muierea,Când dormea, tăindui părul, i-a luat toată putereaDe l-au prins apoi duşmanii, l-au legat şi i-au scos ochii,Ca dovadă de ce suflet stă în piepţii unei rochii…” (Eminescu) În Noul Testament se vorbește despre Maria, sora lui Lazăr, care îi spală picioarele lui Isus cu lacrimi și i le usucă cu propriul ei păr, ca simbol al iubirii absolute. În literatură, ca simbol al iubirii în care femeia capitulează, Nichita Stănescu spunea în poezia “A mea” despre “părul lung şi negru şi-l întinde de la uşă spre patsă nu greşească bărbatul niciodată”. Părul este simbolul guvernării, dominanței. Când specialiștii se uită bine la triburile de gorilă, vede cum se laudă și cum se bucură gorila – cea mai puternică dintre maimuțe – cu părul ei aranjat așa de bine. Părul simbolizează evoluția omului de la un animal sălbatic luptător la unul cu mai puțin păr. Părul este de mai multe feluri: lung, mijlociu, scurt, ondulat, creț, subțire, gros, rar, drept etc. Părul se leagă de genetică și de condițiile climatice ale locului. Cu cât este mai cald, părul este mai negru și mai creț, de exemplu, Africa. Aceste condiții se pot vedea și referitor la culoare. În țările mai reci, părul devine mai deschis la culoare. Părul este poate face identifcarea băiat-fată, pe lângă alte elemente. Unui copil mic, dacă este fată, i se lasă părul lung, pe când băiatului i se taie părul pentru diferențiere (există excepții, când unul din părinți vrea ca bebelușul lor să fie ori fată ori băiat. Dacă au vrut o fetiță, ei îmbracă băiatul ca pe o fetiță, lasă părul să crească și îi dau jucării de fată. Și invers. Astfel, se pot vedea și astăzi copii care au crescut doar cu mama, unic părinte care face tot efortul de a crește un băiat-fetiță. Acest lucru duce la probleme de indentitate sexuală la vârsta adolescenței, pînă la devieri sexuale). Aștept comentariile dumneavoastră cu mare interes.

Dr. MIRON ITZHAK Psiholog principal clinician cu drept de supervizare