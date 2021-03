Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț organizează permanent acțiuni pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, fiind dispuse măsuri ferme față de cei care încalcă prevederile legale. La data de 3 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Gârcina, soldat doar cu pagube materiale. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, în timp ce un bărbat de 30 de ani, din Bodești, conducea un autoturism pe o stradă din satul Almaș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu gardul unui imobil. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la un centru de permanență, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.