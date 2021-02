La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Tîrgu Neamț au depistat în trafic un bărbat de 52 de ani, din oraș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. La data de 21 februarie a.c., în jurul orei 18.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 15, în localitatea Podoleni, au depistat un tânăr de 29 de ani, din Români, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 101 km/h. În urma verificării documentelor prezentate de conducătorul auto, polițiștii au stabilit că permisul de conducere al acestuia nu figurează în bazele de date. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

* La aceeași dată, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Roman au depistat în trafic, un bărbat de 36 de ani, din Dolj, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2, în localitatea Horia. În urma verificării documentelor conducătorului auto, polițiștii au stabilit faptul că permisul de conducere prezentat, emis de Statele Unite ale Americii, nu este insoțit de un permis de conducere international, fapt pentru care nu are dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.