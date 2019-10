Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan: Neamțul merită un președinte liberal la Consiliul Județean pentru a contribui la dezvoltarea județului Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: Fac un apel la toți parlamentarii din Neamț să voteze Guvernul PNL

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan alături de președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, de deputatul Laurențiu Leoreanu, de senatorul Eugen Țapu Nazare și de secretarul general adjunct al PNL Neamț Daniel Vasiliu au susținut duminică, 20 octombrie, o conferință de presă. Vicepreședintele Partidului Popular European Siegfried Mureșan a vorbit despre fondurile europene pe care a reușit să le obțină pentru județul Neamț, dar și despre acțiunile viitoare pe care le va întreprinde pentru nemțeni. Redăm mai jos principalele declarații: Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan La prima oră a dimineții ne-am întâlnit cu peste 400 de membri ai PNL Piatra Neamț. Urmează să mergem la Bicaz, la Rediu și la Roman. Am venit în primul rând pentru a le mulțumi colegilor de la Neamț pentru toată munca depusă în campania pentru europarlamentare și în precampania pentru alegerile prezidențiale. Am venit să le mulțumesc pentru numărul mare de semnături pe care le-au strâns pentru candidatura președintelui Klaus Iohannis. PNL Neamț a avut un target de 60.000 de semnături și au trimis la București peste 80.000 de semnături, iar asta s-a realizat prin munca întregii echipe condusă de Mugur Cozmanciuc. Prin semnăturile strânse colegii de la PNL Neamț i-au permis președintelui Iohannis să aibă peste 2,2 milioane de semnături. Le-am mulțumit și pentru toată munca depusă la europarlamentare. Împreună am înregistrat trei victorii (alegerile europarlamentare, referendumul președintelui pe Justiție și moțiunea de cenzură), dar mai avem de câștigat încă trei victorii (alegerile prezidențiale, alegerile locale și alegerile parlamentare). Le-am mulțumit celor trei parlamentari de Neamț pentru victoria obținută cu moțiunea de cenzură, a contat fiecare vot și fiecare negociere, iar moțiunea a fost un succes. Trebuie să mai obținem victoria lui Klaus Iohannis în toată România și în județul Neamț. Cred că președintele Klaus Iohannis și PNL va obține cele mai multe voturi în Neamț, pentru că județul Neamț să primească un președinte de Consiliul Județean de la PNL. Am avut discuții și cu organizația municipală Piatra Neamț și le-am spus că sunt alte municipii care au realizat proiecte de succes pentru transport electric, însă aici la Piatra Neamț transportul în comun este în subordinea Consiliului Județean, deci este ținut pe loc. Chiar vineri m-am întâlnit la Bruxelles cu reprezentanți ai CJ Brașov, care au participat la un târg de autoturisme pentru transport electric, pe care urmează să le cumpere cu ajutorul fondurilor europene. La fel ar face și Dragoș Chitic la Piatra Neamț dacă nu ar fi ținut pe loc de președintele CJ Neamț. Se vede diferența unde există președinte de Consiliu Județean de la PNL. De exemplu, Klaus Iohannis a fost săptămâna asta la Suceava unde s-a inaugurat un nou corp la Spitalul Județean, care a fost construit într-un an de zile. De aceea, Neamțul merită și are nevoie de un președinte de Consiliu Județean liberal. Dintre toți candidații la alegerile prezidențiale Klaus Iohannis are experiența necesară pentru a fi președintele României. Este omul politic român care se bucură, de departe, de cea mai mare încredere la nivel european. Pentru o Românie ancorată în Europa avem nevoie de un președinte care să aibă relații foarte bune cu ceilalți lideri europeni. PSD-ul e în stare să ne închidă pe toți în casă doar ca să nu votăm împotriva lor. Singur președintele Iohannis a reușit multe, dar cred că poate face mai multe alături de un guvern liberal. Apelul nostru către colegii din alte partide este să voteze guvernul PNL, să o scoatem pe Viorica Dăncilă de la Guvernul Victoria. Orice zi în care Dăncilă este la Palatul Victoria este un risc pentru fiecare român, pentru bunăstarea lor (ei decid cu privire la bugetul de stat, iar bugetul de stat este jumătate din salariul fiecărui român! Așa cum am promis vom obține fonduri europene pentru anveloparea a 500.000 de apartamente, pentru extinderea rețelei de gaz până în 2024. Am propus un set unic de norme și reguli pentru accesarea fondurilor europene – pentru toate țările UE și vom introduce o interdicție de adăuga birocrație la nivel național! În luna aprilie în plenul PE a trebuit să votăm pentru evitarea dublului standard. Însă asta s-a negociat în timpul președinției Dăncilă, iar cei de la PSD au permis excepții – portițe de scăpare pentru unii producători. Noul Guvern PNL va transpune această legislație europeană extrem de strict, ca să nu existe portițe! Niciun român cinstit nu trebuie să se teamă de guvernul PNL, ci dimpotrivă să îl aștepte cu bucurie! Vom da o șansă oamenilor competenți! Orice român cinstit este un partener al PNL și a lui Klaus Iohannis! Da, categoric, vreau să deschid un birou de europarlamentar la Neamț, după campanie. Am decis ca toate județele României să fie acoperite de europarlamentarii PNL – să fie responsabili de aceste județe! Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc Apreciez ce au făcut colegii mei europarlamentari, în mod special Siegfried Mureșan în ceea ce privește negocierile pe care le-au purtat pentru a aloca subvenții și fonduri pentru localitățile afectate de inundații. Acești bani au fost alocați și trimiși către Guvernul României. Urmează să ajungă și în județul Neamț, pentru Valea Muntelui. A obținut și 80 milioane de euro pentru fermieri în cazul în care vor fi iar probleme cu pesta porcină. Vreau să fac un apel pentru toți parlamentarii din Neamț: să meargă, în momentul în care se va vota guvernul PNL, la ședință. Să voteze guvernul PNL dacă își doresc cu adevărat o autostradă, un spital regional pentru Moldova. Orice formă de boicot va arătat că nu își doresc dezvoltarea acestui județ. Știm ce culoare politică are guvernul actual și nu cred că s-a văzut un metru de autostradă în Neamț sau la Iași spitalul regional! Așa cum le-am solicitat să voteze moțiunea, sper că acum în al 12-lea ceas să meargă la vot în Parlamentul României când va fi supus la vot Guvernul să arate că le pasă de nemțeni! Noul Guvern va avea ca principal obiectiv demararea lucrărilor pentru autostrada Moldovei și a spitalului regional! Pentru că suntem în campanie vreau să transmit o linie de mesaj: Tandemul Guvern președinte este important să fie de aceeași culoare politică pentru a face lucrurile pentru județul Neamț, pentru Moldova! Eu cred cu siguranță că va trece Guvernul PNL, iar cei care vor să boicoteze acum își fac singuri rău, pentru că la un al doilea tur de vot – vor vota orice ar fi! Senatorul Eugen Țapu Nazare Îi mulțumesc invitatului nostru de azi pentru o nouă vizită în județul Neamț. Domnul Siegfried Mureșan a fost proaspăt ales vicepreședinte al PPE (PNL are cea mai puternică delegație în Parlamentul European) și sper eu că este un potențial viitor comisar european al României. Principalul candidat la președinția României este Klaus Iohannis. Este singurul candidat care întrunește toate condițiile și este un adevărat om de stat. Klaus Iohannis este singurul candidat care împreună cu PNL s-a opus dărâmării statului de drept, care alături de PNL au fost singurii care au consolidat parcursul euro atlantic și european al României! Trebuie să aduc aminte de porcăria pe care a încercat să o facă domnul CUC – să încerce să țină la sol avioane Tarom. Acest exemplu înseamnă modul de gândire al PSD – o dată ajunși la putere cei de la PSD cred că România este moșia personală. Și orice zi cu PSD la putere este un dezastru pentru România. Principala prioritate este să impunem un guvern liberal cât mai rapid. Am mare încredere că alături de Klaus Iohannis și cu un guvern PNL România va cunoaște etape de dezvoltare importante. Cred că forțele politice care au votat moțiunea sunt obligate moral să voteze noul Guvern pentru că altfel nu ar fi consecvenți! Orice secundă cu guvernul PSD este dezastruoasă! (Legat de zvonul cu concedierile) În fiecare minister va fi făcut un audit și vom prezenta presei ce găsim acolo. Nu o să îi înlocuim noi cu ai noștri – vom pune oameni profesioniști – omul potrivit la locul potrivit! Deputat Laurențiu Leoreanu Fiecare membru PNL Neamț e motivat și pregătit pentru această campanie. Klaus Iohannis se află pe poziția 1 pe buletinul de vot și va fi urcat pe poziția 1, va fi din nou președinte al României! Klaus Iohannis a dovedit că este un adevărat bărbat de stat, a fost implicat în activitatea internă a țării, a fost mediator. A vizitat mai mult decât altul Moldova și va fi implicat în proiectele importante pentru Moldova. Este implicat în construirea autostrăzii Unirii, proiect lăsat deoparte de acest guvern PSD peticit, care a adus prejudicii de imagine și administrare în țara noastră. Așa cum a fost o percepție falsă la moțiune că nu va trece și acum există o percepție din partea unora că nu va trece Guvernul, pentru că este cunoscută configurația Parlamentului. Cu toate acestea eu cred că forțele politice care au votat această moțiune de cenzură or să voteze noul Guvern să nu lase România cu un guvern peticit și puteri limitate. Și până la urmă ne-am dat mâna să trecem moțiunea de cenzură și acum nu cred că e cazul să căutăm diferite motive și neînțelegeri și să nu venim la vot. Asta ar însemna să o păstrăm pe Dăncilă, deci nu am făcut nimic. Trebuie să avem cât mai repede un guvern, să intre România pe un făgaș normal. Miza mea nu este să fiu ministru într-un guvern. Miza mea e să avem un guvern PNL, ca lucrurile să înceapă să meargă constructiv, să înceapă proiectele pentru Moldova. Este o onoare pentru mine că am fost nominalizat pentru un portofoliu. Mulți dintre colegii mei – inclusiv cei de față pot și buni miniștri – eu voi fi acolo unde partidul îmi cere, pentru că nu vorbim de mize personale, vorbim de miza țării, de un guvern PNL, de Klaus Iohannis!

Daniel Vasiliu – secretar general adjunct PNL Neamț

Ne bazăm pe oameni cu expertiza domnului Siegfried Mureșan pentru a obține cât mai multe fondurie europene pentru modernizarea mediului rural și a României. Vom lucra să venim cu rezultate concrete, ca atunci când tragem linie să obținem victoria!

