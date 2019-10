Garderoba de toamna. CUM sa iti accesorizezi hainele cu bani putini si sa fii si in tendintele modei

Probabil ca nu exista femeie care sa nu fie preocupata de garderoba sa. Regulile de etica recomanda ca la inceputul fiecarui sezon – primavara-vara, respectiv toamna – iarna – sa faci curatenie in dulap si sa triezi hainele. Dar cum procedezi atunci cand esti pe buget de criza si nu iti permiti sa iti cumperi obiecte de imbracat noi? Exista intotdeauna solutii: reinventezi piesele vestimentare pe care le ai deja.



Cum poti sa iti reimprospatezi garderoba de toamna cu bani putini:



Nasturii, un accesoriu mereu la moda

Daca pardesiul tau pe care l-ai purtat in toamna trecuta si in urma cu 2 ani nu te mai incanta, desi inca arata bine, poti sa il pui intr-un colt al dulapului si sa il inlocuiesti cu un sal supradimensionat, in carouri, pe care sa il prinzi cu un nasture elegant la nivelul umarului stang.



Ca sa creezi o tinuta cu adevarat interesanta, da o fuga pana la cel mai apropiat magazin de tesaturi si metraje sau comanda de din online si alege de la raionul cu nasturi pentru haine unul mare, din lemn, pe care il poti coase chiar tu, singura, pe sal.



Si cum tot ajungi sa-ti iei, nu te opri la un singur nasture. Mai alege cativa nasturi in culori pastelate de toamna, de preferat din materiale naturale, pentru ca ti-ar putea fi de folos daca ii aplici pe o vesta oversized, pe un poncho mai gros sau chiar pe gulerul inalt al unei bluze grosute, in culoare uni. Si uite asa, cu maximum 30 de lei iti poti achizitiona cativa nasturi cu ajutorul carora vei imbunatati 3 – 4 tinute de toamna.



Esarfele, salvarea tinutelor monotone

Daca in lunile de vara nu le acorzi o atentie deosebita, odata cu debutul sezonului rece, esarfele sunt un fel de piesa de rezistenta in garderoba. In cazul in care nu ai prea multe esarfe in dulap si nici bani sa iti cumperi unele noi, indreapta-ti putin atentia catre magazinele second-hand. Vei fi surprinsa sa gasesti acolo esarfe din matase sau casmir, la preturi derizorii, de 10-20 de lei.



O esarfa supradimensionata poate fi purtata la un palton de toamna, pe care anul trecut l-ai purtat fara fular.

O esarfa mica de matase o poti lega cu fundita la baza gatului, atunci cand imbraci o camasa simpla, alba, sau o poti agata la manerul unei genti negre, office, pentru a-i conferi un plus de culoare si eleganta.

Pentru zilele ploioase si racoroase de noiembrie, poti alege un fular mare, crosetat, pe care sa il faci snur in jurul gatului. Un astfel de accesoriu merge purtat si la o geaca de toamna, la un cardigan sau chiar la un pardesiu elegant.

Aplicatiile hand-made scot hainele din anonimat



Hainele tale din garderoba de toamna a anului trecut pot fi usor reinventate cu putina imaginatie. Pe bucati colorate de fetru, deseneaza si decupeaza fluturi, frunze, flori sau orice iti dicteaza creierul. Aplica-le apoi cu un lipici special pentru textile pe bluze in culori uni, pe sacouri sau chiar pe genti sau pe bocancii din piele intoarsa.



Pe esarfe, poti lipi aplicatii din dantela sau pompoane colorate si, astfel, transformi un accesoriu banal, intr-unul interesant. Investitia e minima, sub 50 de lei, iar efectul va fi echivalent cu un buget consistent alocat cumpararii de haine noi.



Dupa ce vei termina munca hand-made, pe de o parte te vei simti relaxata, pe de alta parte vei fi mandra de noile piese vestimentare pe care lei vei obtine.



Tu ce idei originale ai prin care iti revigorezi hainele din dulap la inceputul sezonului rece?

Sursa foto:



unsplash.com

pixabay.com