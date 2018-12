NEAMŢ: TROIŢĂ PENTRU REGINA MARIA LA TARCĂU

În An Centenar, Complexul Muzeal Județean Neamț a propus ridicarea unei troițe pe raza comunei Tarcău, în apropiere de Poiana Crivaia, locul ales de Regina Maria pentru întemeierea unei biserici. Manifestarea a fost rezultatul colaborării dintre mai multe instituţii. Cercetarea a fost efectuată de către doamna dr. Mihaela Cristina Verzea, director adjunct ştiinţific al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Monumentul comemorativ a fost realizat datorită străduinței Protopopiatului Piatra-Neamț,reprezentat de Protopop Pr. Valentin Tofan, contribuției financiare și implicării Parohiilor Cazaci, Tarcău, Brateș, Straja, Lunca Strâmbului, Crivaia și Primăriei comunei Tarcău, prin persoana primarului Iulian Găină.

Aniversarea Centenarului Marii Uniri a oferit nemțenilor prilejul comemorării reginei Maria prin acest proiect reparator și recuperator. Troița, în formă de cruce bizantină, este executată din piatră provenită din cariera de la Cosăuți-Soroca (Republica Moldova), de meșterul popular Ion Lozan, present la dezvelirea monumentului. Într-o casetă este inscripționat textul de pe piatra fundamentală pusă la data de 14 septembrie 1939 de Nicolae Iorga, adaptat noului context istoric: “ Întru veșnică amintire a aceleia care a fost neasemuită sprijinitoare a silințelor neamului românesc, spre unitatea de stat care a fost Regina Maria, părtașă a tuturor suferințelor noastre și mângâietoarea a celor care au pătimit. S-a ridicat această troiță, în Anul Centenarului, din recunoștința națiunii române”. Troița care are o înălțime de 4 m și este amplasată pe un soclu cu înălțimea de 1,90 m, a fost dezvelită vineri, 30 noiembrie a.c.de Iulian Găină, primarul comunei Tarcău şi de prefectul Daniela Soroceanu. Au fost prezenţi la eveniment senatoarea Emila Arcan, Ioan Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, consilierii judeţeni Iulian Luca şi Neculai Puşcaşu, care au depus coroane de flori în memoria Reginei Maria. Sute de credincioşi, au asistat la slujba oficiată de Protopop Preot Valentin Tofan, împreună cu preoţii Parohiilor Cazaci, Tarcău, Brateş, Straja, Lunca Strîmbului şi Crivaia.

Preotul Valentin Tofan a ţinut să evoce însemnătatea realizării acestui proiect, făcând apel la valorile creştine şi omeneşti cultivate de Regina Maria pe timpul vieţii.

Dr. Mihaela Cristina Verzea, director adjunct ştiinţific al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, a punctat importanţa evenimentului, printr-un citat din Testamentul Reginei Maria: “Dă-mi o inimă vitează ca să suport toate durerile pe care le văd şi le aud; o inima vitează ca să nu pierd curajul la sfârşitul unei zile de zbucium; o inimă destul de mare ca să îi poată iubi şi pe cei pe care nimeni nu-i iubeşte, destul de dreaptă ca niciodată să nu osândească în grabă şi destul de milostivă ca să poată ierta de „70 ori cate 7”. Dă-mi darul cuvintelor care mângâie, oh, Doamne, şi darul compătimirii şi al înţelegerii, ca, de câte ori întind mâna, să nu fie în zadar”. Mihaela Cristina Verzea a evocat şi personalitatea preotului Constantin Matasă, întemeitorul arheologiei nemţene, cel care s-a implicat în realizarea proiectului Reginei Maria împreună cu marele savant Nicolae Iorga. Proiectul de ridicare a bisericii a fost întrerupt de asasinarea marelui istoric, astfel încât dezvelirea şi sfinţirea troiţei de la Tarcău, duce la bun sfârşit dorinţa Reginei Maria.

Prefectul Daniela Soroceanu a completat : “Astăzi este vorba despre Regina Maria.

“ Fii binecuvântată, iubită Românie, țara bucuriilor și a durerilor mele, frumoasă țară care trăiește în inima mea!” spunea Regina în Testamentul lăsat țării și poporului după Marea Unire din 1918. Astăzi, la sfințirea troiței înălțate pe Valea Tarcăului, în cinstea Reginei Maria, se cuvine ca fiecare dintre noi să ne uităm în inimile noastre și să ne regăsim iubirea de neam și țară, iubirea de credință și iubirea de România noastră! E timpul să ne unim inimile și să cinstim memoria Moșilor și strămoșilor noștri!

Meşterul popular Ioan Lozan, cel care deţine certificatul de “Meşter Faur” conferit de preşedintele Republicii Moldova, a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în realizarea proiectului.

Senatoarea Emila Arcan şi Ioan Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ au urat “La mulţi ani!”, de sfântul Andrei, tuturor celor care poartă acest prenume, precum şi tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Iulian Găină, primarul localităţii Tarcău, a mulţumit tuturor celor care au contribuit la realizarea Troiţei. Dânsul s-a implicat în sprijinirea proiectului, invitând la eveniment şi reprezentanţi ai Casei Regale. Aceştia au mulţumit pentru invitaţie şi s-au scuzat pentru absenţă, motivând că s-au deplasat la Alba Iulia, unde au celebrat Ziua Naţională a României. Totuşi, lângă Troiţa de la Tarcău, doi copii îmbrăcaţi în costum naţional au ţinut steagul cu însemnele Regalităţii întru Slava şi Veşnica Pomenire a celei care a fost Regina Maria.

M.O.T