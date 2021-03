Apar anumite momente in viata noastra in care simtim nevoia de a face cateva schimbari importante in ceea ce priveste locuinta, astfel ca unica solutie la care putem recurge este aceea de a reamenaja toate acele incaperi care nu ne mai incanta. Este adevarat ca in teorie lucrurile pot parea destul de simple, insa pentru a putea vorbi despre o reamenajare de succes, vom avea in mod cert nevoie de un plan foarte bine pus la punct, pentru ca schimbarile in materie de amenajari interioare nu este un lucru pe care il vei face anual. Nu este nevoie sa fii un expert in amenajari interioare pentru a putea crea o ambianta deosebita in locuinta ta, ci doua lucruri esentiale de care ai nevoie intr-o prima etapa sunt inspiratia si imaginatia. Tine mereu cont de faptul ca dincolo de orice tendinta actuala in materie de amenajari interioare, gusturile personale sunt cele care ar trebui sa primeze intotdeauna.

Reamenajarea locuintei insa se poate transforma cu mare usurinta intr-un proces haotic, in care vei trai cu impresia ca nu vei mai duce la bun sfarsit acest proiect. Adesea, acest lucru se intampla atunci cand nu sunt puse la punct toate detaliile legate de schimbarile ce umreaza a avea loc, fie din pricina faptului ca nu stim cu exactitate ce anume ne dorim. Astfel, am pregtit pentru tine cativa pasi simpli pe care ii poti urma atunci cand vrei sa transformi procesul de reamenajare intr-unul mult mai simplu.

Alcatuieste un plan general cu modificarile pe care vrei sa le faci.

Inainte de a da startul oricaror schimbari, este absolut esential sa te asiguri ca vei contura un plan general cu toate schimbarile pe care umreaza sa le faci. In acest fel, iti va fi mult mai usor sa stii cu exactitate de unde sa pornesti. Atunci cand incepem mai multe activitati simultan, lucrurile pot deveni destul de haotice, aspect ce poate prelungi semnificativ durata finalizarii fiecarei activitati. Cu cat vei fi mai bine organizat in activitatile desfasurate, cu atat mai devreme vei putea duce totul la bun sfarsit.

Ambalaeaza si organizeaza totul intr-un mod cat mai logic.

Atunci cand redecoram, adesea luam in calcul si zugravitul avand in vedere ca acesta este mentit sa aduca o noua infatisare incaperilor. Inainte de a face acest lucru insa, iti recomandam sa alegi o folie de ambalare rezistenta cu ajutorul careia sa infoliezi foarte bine toate piesele de mobilier, saltelele si toate celelalte produse ce pot fi murdarite cu lavabila. Acest lucru este cu atat mai important atunci cand nu ai posibilitatea de a scoate afara aceste obiecte. Protejandu-le in mod corespunzator, te vei putea bucura pentru vreme mult mai indelungata de ele.

Asigura-te ca stii ce iti doresti. Un alt aspect care iti poate fi de un real folos in ceea ce priveste reamenajarea locuintei este asigurarea ca stii cu exactitate ce anume iti doresti. In fond, este de prisos sa alcatuiesti un plan daca nu stii cu exactitate ce anume ti-ar aduce satisfactie. Cauta intotdeauna un echilbru cat mai bune intre estetica si confort, fara insa a face compromisuri in ceea ce priveste preferintele personale.