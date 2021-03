Trai intr-o lume in care depindem enorm de mediul online, indiferent ca este vorba despre comunicare, informare sau de ce nu, chiar si cumparaturi online. La ora actuala, Internetul reprezinta unul dintre mediile cu cel mai mare potential pentru comert, motiv pentru care nu este de mirare faptul ca din ce in ce mai multe persoane doresc sa lanseze tot soiul de proiecte online. Trebuie insa avut in vedere faptul ca mediul online este unul mai competitiv ca niciodata, astfel ca simpla lansare a unei afaceri pe Internet nu reprezinta nicidecum o garantie a succesului. In acest sens, marketplace-urile reprezinta o rampa de lansare excelenta pentru micii comercianti, ce doresc sa isi contruiasca rapid si eficient o imagine puternica.

Marketplace-urile au devenit in prezent afaceri deosebit de profitabile pentru cei care le pun la dispozitie, insa nu putem lasa deoparte nici avantajele importante pe care acestea le aduc celor ce aleg sa le utilizeze. Mediul online este in prezent mai competitiv ca niciodata pe orice nisa, astfel ca este destul de dificil pentru un site noi lansat sa ajunga sa vanda inca de la inceput. In acest sens, un marketplace ii poate oferi unui proaspat web master posibilitatea de a vinde rapid si eficient, dar poate fi deosebit de benefic si in construirea unui brand. Daca nu ai utilizat inca un marketplace online, iata cateva motive solide pentru care este momentul perfect sa faci acest lucru!

Sansa de a ajunge la publicul tinta mult mai usor.

Uneori nu este chiar atat de simplu sa ajungi la publicul tinta, mai ales astazi cand exista atat de multa competitie pretutindeni. Colaborand insa cu un marketplace, vei avea sans de a ajunge la publicul tinta mult ai usor decat ti-ai putea imagina, avand in vedere ca aceste platforme sunt vizitate zilnic de mii de utilizatori. Indiferent daca vinzi manusi de lucru, accesorii pentru camioane, genti de laptop sau orice alte produse la care te poti gandi, acest lucru nu va conta foarte mult in ceea ce priveste eficienta acestor marketplace-uri.

Un marketplace are o audienta numeroasa si te poate ajuta sa cresti notorietatea afacerii tale.

Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca in online, vizibilitatea este un “ingredient”esential pentru succes. Avantajul de a conlucra cu o astfel de platforma reiese din faptul ca acestea dispun deja de o audienta numeroasa, lucru ce iti poate fi de un real folos in construirea e unui brand puternic. In general, utilizatorii au incredere in aceste platforme, astfel cain mod natural, acestia vor avea incredere in mod automat si in magazinul tau daca vei fi listat pe un marketplace.

Marketplace-ul iti ofera libertatea de a seta propriile preturi. Chiar daca nu vei fi in totalitate independent de un marketplace atunci cand alegi sa inchei un parteneriat in acest sens, acest lucru nu inseamna ca nu vei avea libertatea de a-ti seta propriile preturi si modalitati de livrare. Din acest motiv, este recomandat sa te asiguri ca alegi o colaborare cu un administrator de marketplace care intelege perfect faptul ca o astfel de relatie trebuie sa se bazeze pe respect reciproc.