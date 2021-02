Se schimbă vremea. Până în această noapte la ora 20, jumătate din județul Neamț, respectiv partea de est, se află sub atenționare cod galben, de vreme rea. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, în Moldova, temporar, vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie și burniță, iar pe arii extinse se va semnala polei, la început în sudul regiunii, apoi mai ales în nord și centru. Pe lângă această atenționare, meteorologii au transmis și o informare meteo de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Conform ANM, până mâine la amiază, la ora 12, în cea mai mare parte a țării, vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie, pe arii mai extinse în cursul zilei de luni (8 februarie), când îndeosebi în vest, nord-vest, precum și în zona de munte, cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp, respectiv 30-35 l/mp. La munte, la altitudini mai mici de 1800 m, ploile vor determina topirea parțială a stratului de zăpadă. Vântul va prezenta intensificări în zona mai sus menționată, cu viteze mai mari pe vârfuri, unde rafalele vor depăși 80 km/h, iar local și temporar și în celelalte regiuni, în general cu viteze de 40-60 km/h. Pe crestele montane și, trecător, în nordul Moldovei, zăpada va fi spulberată. În prima jumătate a săptămânii viitoare, vor mai fi intervalele cu ploi însemnate cantitativ în special

V.ANDRIEȘ