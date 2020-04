ANXIETĂŢI LA COPII ŞI ADULŢI PROVOCATE DE “CORONA- VIRUS”

Este prima dată când întampinam o criză mondială foarte serioasă care ameninta obiectiv existenta noastra in VIATA. Articolul asta nu are scop să contrazică ideile principale cum trebuie să confruntăm acest virus ci inteţionez să arat cum trebuie să procedam ca să îmbunatăţim calitatea vietii nostre şi să reducem stările de anxietate şi deprimare. În primul rând, in perioada tehnologica atat de avansată , când foarte multa informaţie la care avem acces ne face confuzi şi trebuie să stiim cum să selectam toate stirile,.. ca să nu paralizam de atât de multă informatie (din care o parte este -FACKE -NEWS – MINCIUNI). Cu alte cuvinte prea multa informatie coletata, este o greseala. Trebuie să stim sursă cea mai buna şi mai veridica. Din pacate şi autoritatile – şi Ministerul Sănatati nu sunt de acord intre ele şi arunca informatii intr-u mod ambigu, lucru care creează o confuzie mai mare. Ca exemplu , daca se ştie ca aceaşi virus să raspandeste rapid şi să cere ca să ne izolam- cum explicam ca sunt inca tari in care se permite calatoria.??? (vezi Suedia său Marea Britanie) . De ce nu se închid toate aeroporturile, să nu fie pentru o perioada posibil de a călătorii?? Sistemul de izolare actual şi posibilitatea/ suspiciunea ca fiecare din noi să fie purtator de COVID 19, ne face să ne pierdem încrederea in noi şi persoane dragi noua . Cerinta să nu vizitam pe persoane în varsta şi bolnave, ne aduce la o stare proasta, la sentiment de vinovatie ca neglijam aceste persoane. Fapta ca nimeni nu poate să ne spuna cand totul se va sfarşi, adauga o stare de deprimara şi de anxietate. Omul de felul lui s-a invatat să aiba control şi dominanta; cand il izolam şi este constrans, acest fapt il deprima şi incepe un comportament deviator. Energia acumulata nu o consuma , lucru care afecteaza şistemul pşihic. Omul a invatat să supravetuiasca . Inca nu a invatat să se impace cu moarte. Criza asta face ca fiecare din noi să se confruntam cu cel mai sperietor concept : Moartea. Exista o imprevizibilitate legat de viata. Nu stim cand o să murim dar mai repede decat inainte, Numai putem lucra şi să ne placa ce facem. Dragii noştri parinti şi bolnavi, trebuie să-i sacrificam , VIATA nu mai ofera o cale de a trai şi nu ofera şiguranta minima. OMUL ŞIMTE CA NUMAI ESTE NEMORITOR prin puterele lui. Toate duc la o deprimare şi anxietate mare. Toate obisnuintele , socializarea şi educatia pentru imbunatatirea calitatii vietii nu numai sunt valabile. Suntem dependenti de o soarta şi un noroc, cine o să aiba poşibilitatea să primiasca aparatul de respiratie?!!! Cine va merge la condamnare la moarte ??? Tot timpul am invatat să ne luptam impotriva uni dusman – om. Am ales lideri care să ne scoata din problema . Am luptat şi o parte mare am continuat viata. De data asta Dusmanul este un virus care ameninta pe cei slabi ( bolnavi , invarsta .) Adevarul nu este exact asă: Virusul incearca să atinga pe toti Numai persoane care nu sunt pregatiei să se lupte, ei o să piarda şi o să moara. Asta inseamna ca sunt multi bolnavi şi invarsta care -şi doresc să traisca şi o să reuseasca . Sunt şi tiner care nu vor rezista… Noi am invatat să traim aproape unul de altul. Izolarea semnifica- MOARTEA. Fara să vrem foloşim un şistem care duce la moarte şi nu la viata. Şimptomele la copii şi adulti care trebuie să fiim atenti sunt: 1Atacuri de panică. 2. Agreşivitate marita. 3. Probleme cu somnul. 4.Izolare sociala. 5.Probleme cu urinare. 6. Comportamentul exagerat pozitiv este suspect. 7. Tendinte obseşive-compulşive. 8. Stari de deprimare. 9. Cresterea apetitului său lipsă poftei de mancare/ CE TREBUIE NOI SĂ FACEM CA PARINTI? 1. Să acceptam friica lor şi să le dam voie să se exprime. 2. Să fim noi un MODEL pozitiv. 3. Să reuşim să scoatem ceaţa şi să simta mai şiguri pe ei. 4. Părinţii trebuie să selecteze informatile mai ales pentru copii mici. Nu avem voie să minţim,trebuie să spunem adevărul. 5. Să oferim responsăbilitate prin fapta ca-i atribuim copilului sărcina să mentina curata camera lui. Atunci el stie, ca asă şi el se lupta impotriva virusului. 6. Neceşita să ordonam ziua cat mai puternic,program de la o ora la alta. 7.Să vorbim cu copii noştri de la egal la egal. 8. Să inventăm jocuri şi să fiim cât mai mult cu ei şi prin jocuri să învingem pe corona-virus. Din nefericire, nu mai poate veni doamna tehnoredactor, asă ca am decis să scriu şi să public articolul, cu asumarea responsabilităţii că o să fiu criticat pentru problemele gramaticale.

