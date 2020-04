România, la un pas de Scenariul 4! Aici, situaţia din Neamţ şi din ţară!

Coronavirus România, situaţia de ieri: 1952 de infectaţi, 46 de morţi Până ieri, 30 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11 la Constanța și 3 la Cluj). Totodată, până ieri, 44 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Ialomița și Satu Mare, au decedat. De la informarea de duminică transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 192 noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 1 și 90 de ani. La ATI, în acest moment, sunt internați 53 de pacienți, dintre care 33 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 23.103 de teste, din care peste 1.500 în unități medicale private. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.009 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 3.912 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp. În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global: Până la data de 29 martie 2020, au fost raportate 331.122 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit. Neamţ: Cadre medicale infectate, 20 de persoane în raportări oficiale În Neamţ sunt 20 de persoane confirmate oficial că ar fi infectate cu noul coronavirus, dintre care 7 sunt cadre medicale: 2 medici, 3 msistenți, 1 infirmieră, 1 personal auxiliar Potrivit informării Conform raportării primite de la Direcția de Sănătate Publică Neamț, la data de 30.03.2020 erau 250 de persoane aflate în carantină, 116 persoane ieșite din carantină, 3162 persoane aflate în auto-izolare la domiciliu, 1966 persoane ieșite din izolare. În vederea respectării restricțiilor impuse ca urmare a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat misiuni specifice în vederea prevenirii și combaterii riscului de răspândire a COVID-19. În ultimele 24 de ore, peste 240 de polițiști, jandarmi, efective ale poliției locale și militari au acționat în sistem integrat pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada stării de urgență prin verificarea persoanelor și societăților comerciale, fluidizarea traficului rutier și escortarea autovehiculelor care tranzitează județul nostru cu persoane care revin din afara granițelor țării. În acest context, forțele de ordine au efectuat verificări de mai multe ori la domiciliile a 2.571 de persoane, cu privire la modul în care sunt respectate condițiile de izolare. Ca urmare a nerespectării restricțiilor de autoizolare, o persoană a fost transferată sub pază la centrul de carantină. În acest sens, pentru abaterile constatate, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în cuantum de 23.500 de lei. Totodată, 139 de societăți comerciale au fost supuse controalelor în vederea verificării respectării restricțiilor instituite pe perioada stării de urgență, fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.500 de lei, în conformitate cu prevederile OUG 1/1999. La nivelul județului Neamț, în cadrul activităților desfășurate pentru punerea în aplicare a măsurilor privind restricționarea circulației, au fost aplicate de forțele de ordine 110 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Militare nr. 2 și 3, în cuantum de peste 411.500 de lei. De asemenea, jandarmii au asigurat măsuri de ordine publică la 6 locații cu persoane aflate în carantină la nivelul județului și au desfășurat 28 de misiuni de însoțire a persoanelor către locațiile de carantină / izolare și de escortă a unor convoaie de autovehicule care tranzitează județul Neamț. Cadre medicale infectate în 13 judeţe • Informare de presă 30 martie 2020, ora 15,00 Conform raportărilor către INSP din teritoriu, în prezent, în țara noastră au fost înregistrate un număr 285 cadre medicale infectate cu noul corinavirus, după cum urmează: 91 medici, 90 asistenți medicali, 26 infirmiere, 8 ingrijitoare, 70 Personal auxiliar Distribuție pe județe Arad – Total 16 (5 Medici, 3 Asistente, 8 Personal auxiliar) București – Total 45 (14 Medici, 11 Asistente, 5 Infirmiere, 15 Personal auxiliar) Botoșani –Total 1 (1 Medic) Cluj –Total 2 (2 Personal auxiliar) Constanța –Total 1 (1 Asistent) Covasna –Total 6 (5 Medici, 1 Asistent) Galați –Total 4 (3 Medici, 1 Personal auxiliar) Hunedoara –Total 15 (13 Medici, 1 Îngrijitoare, 1 Personal Auxiliar) Iași –Total 3 (2 Medici, 1 Asistent) Neamț –Total 7 (2 Medici, 3 Asistenți, 1 Infirmiere, 1 Persoanl Auxiliar) Suceava –Total 181 (43 Medici, 70 Asistente, 20 Infirmiere, 7 Îngrijitoare, 41 Personal auxiliar) Timiș –Total 2 (1 Medic, 1 Personal auxiliar) Vrancea –Total 2 (2 Medici) Amenzi uriaşe pentru părăsirea carantinei şi autoizolării Reguli noi, începând de ieri dimineaţă: Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 981 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 30 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 9.464 de persoane. Alte 124.235 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. în ultimele 24 de ore, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite 12 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliția și Jandarmeria au aplicat, în același interval de timp, 1.273 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină. Polițiștii au depistat, în ultimele 24 de ore, 10.092 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 16.048.902 lei. Stadionul şi Sala Polivalentă, pregătite pentru o eventuală agravare a epidemiei „Vrem ca județul Neamț să fie pregătit pentru orice scenariu al epidemiei COVID-19. Am inspectat astăzi (ieri, n.n.), împreună cu domnii George Lazăr, prefectul județului Neamț, și Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, două baze sportive care pot susține unități medicale mobile sau pot fi transformate în depozite pentru material și echipament medical”, a declarat preşedintele PNL Neamţ, Mugur Cozmanciuc. Este vorba de stadionul Ceahlăul și Sala Polivalentă, din municipiul Piatra Neamț. Aceste două obiective sunt suficient de mari și suficient de bine compartimentate pentru a face față cerințelor, în cazul în care situația o va impune. „Lucrăm, în continuare, la diferite scenarii de acțiune pentru a fi siguri că suntem pregătiți pentru orice situație. Asigurăm măsurile necesare pentru securitatea sanitară a nemțenilor. În momentul de față, aceasta este prioritatea zero!”, a adăugat deputatul de Neamţ. „Având în vedere evoluția rapidă a crizei sanitare generată de noul coronavirus și iminența intrării în scenariul 4 al epidemiei, Primăria Piatra Neamț a identificat două obiective pe care se oferă să le pună la dispoziție, în sprijinul autorităților județene și/sau naționale. Este vorba despre două baze sportive generoase. Sperăm să nu fie nevoie, dar ne străduim să fim pregătiţi pentru acest scenariu!”, a spus primarul Dragoş Chitic. Blocurile din Piatra Neamţ au intrat în dezinfecţie Primăria Piatra-Neamț demarează, prin societatea Consiliului Local – Salubritas, acțiunile de dezinfecție în toate scările de bloc din municipiul Piatra-Neamț, în conformitate cu Ordonanța militară nr. 4 din 29 martie. Aceste acțiuni vor avea loc simultan cu cele de spălare a străzilor din municipiu și cu dezinfectarea spațiilor publice stradale din toate cartierele orașului. Programul de dezinfecție al cartierelor și al scărilor de bloc, pe cartiere, este următorul: luni – cartierul Precista marți – zona Centru miercuri – cartierul Mărăței joi – cartierul Dărmănești vineri – cartierele 1Mai, Vânători, Speranța, Văleni (inclusiv Aleea Tineretului și Ștrand), Gara Veche, Fermelor De asemenea, Primăria Piatra-Neamț va monta la intrarea în fiecare scară de bloc dispozitive cu dezinfectant, ca măsură suplimentară de protecție a locatarilor pentru prevenirea infectării cu Covid-19. Noi reguli pentru persoanele trecute de 65 de ani Începând de ieri, 29 martie, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00, dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele cu vârsta peste 65 de ani prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Totodată, circulația persoanelor peste 65 de ani în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei, fără a fi necesară completarea unei declarații. 16 români din străinătate au murit de coronavirus În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până ieri, 86 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 52 în Italia, 12 în Franța, 6 în Germania, 6 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia, și câte unul în Tunisia, Irlanda, Marea Britanie, Luxemburg, Belgia și SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 16 cetățeni români aflați în străinătate, 9 în Italia, 4 în Franța, unul în Germania, unul în Spania și unul în Marea Britanie, au decedat.