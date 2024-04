Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează lansarea cărții „Underground. Poem hip-hop“ de Călin Torsan, marți, 23 aprilie 2024, începând cu ora 16:00, în Sala Cupola. Întâlnirea cu publicul nemțean va fi completată cu un recital Călin Torsan, instrumente de suflat, Marius Achim, percuție. Totodată, va fi lansat albumul audio „Oriental Mirrors – Oglinzi Orientale“, produs recent la Berlin de Multumult, avându-i pe Călin Torsan la instrumente de suflat și voce, Vasile Gherghel – efecte speciale, Marius Achim – percuție, Victor Podeanu – chitară acustică, percuție.

Evenimentul face parte din suita manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor și îi are ca invitați speciali pe Claudiu Pipirigeanu, poet, și Aneli Munteanu, graficiana care a realizat coperta cărții.

Călin Torsan și-a mai lansat la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, vineri, 30 septembrie 2022, cartea „Spam book“, apărută la editura Casa de Pariuri Literare în același an, precum și cartea pentru copii „Mititele“, apărută la Editura Casa de Pariuri Literare București, vineri, 14 iulie 2023, când a susținut și un concert cu același Marius Achim.

Călin Torsan

Călin Torsan s-a născut în anul 1970, la București. Este câștigător al concursului de manuscrise Polirom Junior, ediția I, 2018, cu romanul pentru copii, „Vrăjitorul dințos“; a obținut premiul pentru categoria gimnaziu a concursului Trofeul Arthur, oferit de editura omonimă romanului „Totul numai pentru tata“ (manuscris), precum și Marele premiu Marin Preda și Premiul revistei Luceafărul pentru proză scurtă.

A publicat cărțile „Spam book“ (editura Casa de Pariuri Literare, 2022) „Ierburi. Proverburi“ (editura Martor a Muzeului Național al Țăranului Român, 2022); „Prieten cu umbra“ (editura Polirom, 2021); „Șef de șantier (bref, inginer)“ (editura Casa de Pariuri Literare, 2020); „Omul cu fluier“ (editura Martor a Muzeului Național al Țăranului Român, 2017); „Bebelușul cu castron, Alexandru Macedon“ (editura Casa de Pariuri Literare, 2017); romanul pentru copii „Totul numai pentru tata“ (editura Casa de Pariuri Literare, 2016); romanul „Ospățul“ (Casa de Pariuri Literare, 2016); volumul de proză scurtă „Ulcele pe uluci (miniaturi cu smalțul la vedere)“ (editura Casa de Pariuri Literare, 2015); romanul „Plasterca“, (editura Casa de Pariuri Literare, 2011); romanul „O zi. Ultima“ (editura Casa de Pariuri Literare, 2009); romanul „Recycle bun“ (editura Humanitas, 2005); volumul de proză scurtă „Școala de mucenici“ (editura Curtea Veche, 2001).

Este coautor al volumelor „Unde îți vei petrece veșnicia?“ (editura Fractalia, 2021) „Case-n casă“ (editura Martor, 2015) și „Povestiri mici și mijlocii“, (publicat în două ediții la editura Curtea Veche, 2007).

Volumul „Ulcele pe uluci – miniaturi cu smalțul la vedere“ îi este tradus în limba franceză de Gabrielle Danoux, în anul 2013.

Are texte publicate în mai multe reviste de cultură: Dilema Veche, Observator Cultural, Noua Literatură, Gazeta Cărților; lecturi publice în țară (București, Alba Iulia, Brăila, Cluj, Iași, Jimbolia, Ploiești, Reșița, Sibiu, Timișoara) și în Europa (Germania și Italia).

Este antologat cu două texte în „Romanian Short Fiction. An Anthology“ (edited by Lidia Vianu); cu un text în volumul „Einladung nach Rumänien (Klassische und moderne Erzählungen)“, coordonat de Elsa Lüder, 2016; în volumul „Best of. Proza scurtă a anilor 2000“, coordonat de Marius Chivu, editura Polirom, 2013; în volumul „New Europe Writers: Bucharest Tales“, 2011.