Aflat sub control judiciar, a distrus patru aparate de jocuri de noroc

În ziua de 11 decembrie, un pietrean în vârstă de 37 de ani, care se afla sub control judiciar, s-a dat în spectacol într-un local de pe strada Progresului, astfel încât a intrat din nou în atenţia poliţiştilor. “Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că un bărbat de 37 de ani, din Piatra Neamţ, persoană aflată sub control judiciar, ar fi provocat scandal în incinta localului, unde ar fi distrus un aparat electronic de jocuri de noroc, în acest caz fiind demarată o anchetă sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere şi tulburarea ordinii şi liniștii publice. La aceeaşi dată, în jurul orelor 18, bărbatul a revenit în localul respectiv, unde ar mai fi distrus alte trei aparate electronice şi ușa în incinta localului, după care a plecat. Poliţiştii l-au depistat pe bărbat în timp ce se deplasa pe bulevardul Dacia, iar în urma audierii, faţă de acesta a fost emisă o ordonanţă de reținere pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere şi tulburarea ordinii şi liniștii publice”, a transmis Poliţia Neamţ. Poliţiştii l-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă a Poliţiei Neamţ, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ cu propunere de arestare preventivă.

Geanina NICORESCU