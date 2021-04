Atunci cand faci diferite alegeri pentru copilul tau este indicat sa elegi produsele potrivite, chiar si articolele pentru scoala trebuiesc selectate cu atentie pentru a oferi cele mai calitative si indicate produse pentru cei mici, iar seturile de creioane colorate sunt practic cele mai utilizate atunci cand doriti sa isi dezvolte creativitatea si sa isi ocupe timpul cu activitati ce ii linistesc si le plac in acelasi timp cum este coloratul.

Opteaza pentru un set creioane colorate ieftine dar de calitate in acelasi timp, nu trebuie sa cheltui o avere pentru astfel de produse, doar trebuie sa alegi marca ideala pentru un pret competitiv, dar calitatea conteaza in acelasi timp destul de mult, se intampla de foarte multe ori ca cele mai ieftine produse din aceasta categorie sa aiba un continut de pigmenti foarte scazut, iar atunci cand sunt folosite mai mult sa zgarie fara sa lase urmele de culoare dorite.

Daca alegeti creioane pentru copii cu varste mici atunci este ideal ca, corpul acestora sa fie mai gros, pentru a rezista socurilor si caderilor dese, lemnul este o caracteristica esentiala in alegerea facuta, trebuie sa fie de calitate, iar mina sa fie dispusa pe intreaga suprafata a acestora, astfel incat sa nu existe vre-o problema de ascutire atunci cand sunt supuse acestui proces.

Un set creioane colorate cu mai multe nuante este mai indicat deoarece pretul pe bucata va fii mult mai mic decat la cele cu mai putine culori, astfel va puteti bucura de o paleta ampla de nuante la un cost mic chiar daca nu este principalul factor pe care doriti sa il urmati. Recomandate sunt cateva branduri foarte cunoscute ce pot oferi o calitate deosebita, dar si accesibile in acelasi timp, astfel Ecada, Daco sau Milan va ofera aceasta oportunitate, iar gama de accesorii pentru scoala este foarte vasta.

Conteaza corpul creioanelor colorate ?

Acest lucru tine doar de persoanele care le folosesc, depinde cum prefera sa fie confectionat acesta, exista trei mari tipuri pe care pot sa le aibe, fie rotunde ce permit o prindere mai grea, dar exista un risc mai mare de alunecare de pe suprafate, deoarece rostogolirea este mult mai usoara, hexagonale in cazul in care doriti sa aveti o pozitie de colorat precisa si o prindere ferma a acestuia, sunt cele mai populare sau modelele triunghiulare ce au un mare avantaj atunci cand sunt puse pe masa de lucru deoarece nu pot cadea si vor ramane pe pozitia initiala.

Intr-un top alcatuit dupa preferintele clientilor si volumul de vanzare al creioanelor de colorat se claseaza astfel :

Hexagonal

Rotund

Triunghiular

Daca scoala pe care fica sau fiul dumneavoastra o fac online a devenit mult prea solicitanta, acestia simt nevoia sa se destinda, iar statul in fata dispozitivelor inteligente nu este o solutie buna deoarece solicita si mai mult atentia celor mici, iar la finalul zilei vor fi epuizati, astfel puteti sa optati pentru mai multe produse de arta, craft si hobby pe care sa le folositi impreuna cu cei mici atunci pentru a se putea relaxa.

Astfel desenul este una dintre activitatile principale pe care puteti sa le abordati, nu aveti nevoie de foarte multe articole complementare ci de un minim de lucruri, este necesar fie un set de creioane colorate cu mai multe culori, cutia acestora poate sa fie din carton, plastic sau metal, aceste caracteristici le puteti alege in functie de cerintele pe care le aveti de la un astfel de produs, dar si pretul poate creste proportional cu acestea.

O carte de colorat este excelenta pentru ca cei mici sa se poata ghida dupa desenele pre tiparite pe acestea, astfel vor putea sa traseze culorile potrivite, iar ulterior odata ce vor capata o indemanare mai mare pot crea singuri propriile figuri pe care sa le evidentieze ajutand astfel la dezvoltarea simtului creativ ce ii poate indruma in viitor pentru diferite profesii in functie de talentul si orientarea fiecaruia in parte.

Puteti sa incercati si pictatul alaturi de elevi, deoarece este o activitate creativa si recreativa in acelasi timp, ce este mai frumos decat sa iti dai frau liber imaginatiei pe o panza pre desenata in creion, este cel mai simplu lucru pentru a putea urma schitele acesteia avand beneficii asupra dezvoltarii partii artistice, ce peste ani este posibil sa aibe semnificatie mai mare decat in prezent, avand posibilitatea de a prelua sarcini ce necesita o persoana mai responsabila cu o viziune ampla deschisa catre noi perspective.

Ce alte articole creative mai sunt recomandate pentru ocuparea timpului liber?

Optati pentru articolele hobby ce va pot face timpul liber petrecut impreuna cu copii mult mai relaxant, astfel daca creioanele sunt foarte utile mai puteti incerca si perforatoarele hobby cu diferite forme, mari sau mici ce va permit sa creati diferite tipuri de activitati, astfel daca aveti cartoane colorate, hartie simpla sau gumata, puteti sa perforati intr-o multitudine de variante si sa le colorati, eventual lipiti pe diferitele suprafete.

Aceste perforatoare sunt pe diferite dimensiuni de la cele mai mici pana la cele mai mari sau seturi in care se pot gasi o varietate de forme, printre cele mai populare, dar este mai indicat sa le alegeti individual pentru a avea fix modelele pe care vi le doriti si puteti sa creati cele mai interesante proiecte alaturi de cei mici, pentru a le face timpul sa treaca mai frumos.

De exemplu puteti alege si plastilina pe care o puteti modela in functie de preferintele pe care copilul le are, acestea sunt normale clasice sau modelele moderne ce se pot forma figurine impreuna cu bilute de polistiren si diferite tipuri de alte elemente precum sclipiciul pudra ce se poate aplica peste aceasta ce face mult mai interactiva experienta, iar rezultatul final va fii cu totul uimitor pentru un copil.

Profita de toate aceste elemente pentru a te juca, invata si dezvolta in acelasi timp, iar acestia mai mult ca sigur vor aprecia efortul pe care il depui pentru ei atunci cand alegi sa experimentezi noi lucruri pentru a face statul impreuna mai distractiv.