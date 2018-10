Actorul și poetul Dorel Vișan, prezent la „Serile de poezie de la Vânători-Neamț”

Actorul și poetul Dorel Vișan va fi prezent, în zilele de 16 și 17 octombrie, la manifestările prilejuite de cea de-a XI-a ediție a „Serilor de poezie de la Vânători-Neamț”, eveniment organizat de Primăria Comunei Vânători-Neamț, Biblioteca Comunală „Arhimandrit Chiriac Neculau” Vânători-Neamț, Asociația Culturală „FEED BACK” Iași, în parteneriat cu Mănăstirea Neamț și Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”.

Tema actualei ediții este „Poezie și Confesiune”, organizatorii pregătind recitaluri, întâlniri cu publicul, colocvii tematice, precum și spectacolul „Omul și taina lui”.

Manifestările vor debuta marți, 16 octombrie, la ora 11.00, la Mănăstirea Neamț – Catedrala „Înălțarea Domnului”, cu ceremonia de acordare a Premiului Serilor de Poezie de la Vânători-Neamț, ediția a XI-a, momentul fiind urmat de un spectacol susținut de grupul folcloric „Româncuțele”.

„Premiul OPERA OMNIA, oferit la fiecare ediţie unui poet român, în faţa altarului Bisericii «Înălţarea Domnului» de la Mănăstirea Neamţ, ctitoria lui Ştefan cel Mare (1497), este o confirmare a valorii operei poetului încoronat şi a poeziei române, în general. De aceea (ca să răspundem în treacăt şi unor provocări), considerăm mai european un festival românesc de valoare absolut europeană, decât dacă ar premia poeţi mediocri de aiurea. Premianții celor zece ediții sunt poeți din prima linie a liricii românești: Petre Stoica, Ioanid Romanescu, Ion Mureşan, Adrian Popescu, Cezar Ivănescu, Ion Mircea, Nichita Danilov, Cristian Simionescu, Grigore Vieru. Aceste nume fac acum parte din cartea de vizită a proiectului deja tradiționalizat, «Serile de Poezie de la Vânători-Neamţ»”, a precizat poetul Daniel Corbu, organizator al manifestării.

Tot marți, de la ora 12.30, Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” al Mănăstirii Neamț va găzdui colocviul „Poezie și confesiune, poezie și religie”, cu participarea poeților invitați și a elevilor seminariști, eveniment moderat de poetul Daniel Corbu. Cu acest prilej, va avea loc și lansarea cărții de psalmi „Sunt pradă-n voia vremii, Doamne/I am the pray of the time, Lord”, de Dorel Vișan, volum apărut la Editura Princeps Multimedia Iași.

Miercuri, 17 octombrie, de la ora 11.00, la Biblioteca Comunală „Arhimandrit Chiriac Neculau” Vânători-Neamț, va avea loc dezbaterea „Literatură și lectură, azi”, eveniment la care vor participa bibliotecari, cadre didactice, elevi. Cei prezenți vor participa la cea de-a doua lansare de carte a actorului Dorel Vișan, respectiv a albumului aniversar „Cântecul trecerii”, apărut la Editura Princeps Multimedia Iași. Amfitrion: Maria Coșofreț.

Manifestările se vor încheia la ora 17.00, la Centrul Social-Cultural „Mihail Sadoveanu” Vânători-Neamț, cu spectacolul „Omul și taina lui”, realizat de Dorel Vișan.

Irina NASTASIU