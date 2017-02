Premieră EURES: cioban plătit cu 1.500 de euro

*Locul de muncă va fi sezonier, începând cu data de 1 aprilie 2017 *Angajatorii irlandezi oferă două posturi pentru programator mașini de frezat CNC * În Irlanda, salariul brut anual poate ajunge până la 28.000 de euro

Străinătatea oferă de muncă la toată lumea. Și vă exemplificăm. Zilele trecute, prin rețeaua europeană EURES, un angajator finlandez își arăta interesul pentru a încadra un oier român. Desigur că locul de muncă nu seamănă cu cel de pe plaiurile mioritice, unde ciobanii au alte îndeletniciri, iar condițiile de muncă sunt de cele mai multe ori improprii. În cazul de față, patronul firmei străine are nevoie de un lucrător care să vorbească limba engleză, să aibă abilități de conducere a tractorului, experiență în domeniu și să dețină permis de conducere, categoria B. Viitorul angajat va avea ca sarcini zilnice îngrijirea oilor (în grajduri și pășuni), hrănirea, monitorizarea stării de sănătate, întreținerea grajdurilor pe câmp, a clădirilor fermei și a echipamentelor. Salariul oferit va fi de 9 euro brut pe oră, ceea ce reprezintă o leafă de aproximativ 1.500 de euro pe lună. Din păcate, durata contractului va fi de jumătate de an, începând cu data de 1 aprilie 2017. Cazarea va fi oferită în cadrul fermei, costul lunar fiind de 200-250 de euro.

Totodată, în Irlanda, o prestigioasă firmă, respectiv Irish Pressing Ltd, vrea să încadreze 2 programatori mașini de frezat CNC. Compania produce și asamblează componente pentru industria automobilelor. Printre clienții firmei se numără BMW, Honda, Rolls Royce și Nissan. Pentru acest job, sunt necesari minimum doi ani de experiență în programarea mașinilor de frezat CNC. Solicitanții trebuie să aibă o bună cunoaștere și experiență în utilizarea sistemelor CAD 3D, trebuie sa fie capabili să citească și să interpreteze desene complexe de inginerie și să aibă o bună înțelegere a dimensionării geometrice și a toleranțelor. În plus, trebuie să dețină excelente abilități analitice și de comunicare. Sarcini și responsabilități: evaluează în mod independent, selectează și aplică tehnici standard, proceduri și criterii pentru îndeplinirea sarcinilor cerute în programarea CNC. Urmărește în mod activ îmbunătățirea calității și a productivității în procesul de fabricație și aplică în mod activ noi tehnologii de programare. Ajută managerul de producție în diverse alte sarcini, verificând precizia și calitatea pieselor finite sau a instrumentelor. Candidații trebuie să vorbească limba engleză, la nivel A2 sau B1. Salariu brut va fi între 20.000- 28.000 euro/an. Perioada de lucru va fi determinată. Se va munci câte 39 ore/săptămână. CV-urile trebuie trimise până la data de 1 mai 2017.

V. ANDRIEȘ