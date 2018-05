Plante pentru casă și grădină: Sporul casei

*Există superstiția că aduce noroc și belșug în casă

*Sigur aduce bogăție în sufletele iubitorilor de frumos!

Sporul casei este o plantă frumoasă, cu flori care te înveselesc. Există superstiția că aduce noroc, de aici îi provine numele de Sporul casei. Sigur, această floare superbă aduce bogăție în sufletele iubitorilor de frumos. Planta mai este cunoscută și sub numele de „Lisa cea harnică” sau „Nu mă atinge”.

Fie că o ai la ghiveci sau o plantezi în grădină, îți dorești să o ai mereu înflorită. Sporul casei se pretează excelent și pentru grădini verticale. Atâta timp cât are solul adecvat și este udată cum trebuie, planta te va răsplăti cu foarte multe flori.

Sporul casei este o plantă perenă care abundă în flori variat colorate atât în casă, cât și în grădină, până toamna târziu. Planta se găsește în nenumărate varietăți hibride, de la cele cu flori bogate, cu rânduri duble de petale până la cele cu flori bicolore.

*Dacă ciupești vârful, va da mai multe flori

Planta Sporul casei se dezvoltă armonios într-o ușoară umbră, dar poate ocupa și un loc parțial însorit, dacă se udă corespunzător. Are nevoie de un sol ușor drenabil, îmbogățit în humus și menținut în permanență umed.

Atunci când planta dezvoltă tulpini înalte și golașe este bine să le ciupești vârful. Doar în acest fel vei încuraja ramificarea și apariția de noi boboci. Dacă o ciupești îți va da mai multe flori. O plantă când se simte amenințată, face ceea ce știe ca să se reproducă: flori. Cu cât planta are condiții mai proprice să se dezvolte, ea va crește în volum, dar nu va mai da flori. Așa că merită să știi că florile nu sunt ca oamenii, adică dacă au parte de confort ele nu vor înflori, ci vor da mai multe frunze și vor crește în înălțime.

Pentru a susține o înflorire spectaculoasă este recomandată aplicarea bilunară, până în septembrie, a unui fertilizant lichid special pentru plantele cu flori. Acest tratament de fertilizare te scutește de a stimula florile prin ciupire. Oricum, ar fi greu să provoci plantele să înflorească dacă ai staturi abundente în grădină. Din toamnă este bine să-i reduci udările și s-o menții într-un spațiu cu o temperatură de maxim 18°C.

Înmulțirea prin butași se va face vara, în iunie – septembrie. Tăiem butași de 8-10 cm din ramurile florii de origine, îi punem pe fiecare în pahare cu apă și după ce le-au dat rădăcinile le mutăm în ghivece.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU