Idei de afaceri: investiții în livezi pe bani europeni

Ieri, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a deschis o nouă sesiune de primire a cererilor de finanțare europeană pentru realizarea de investiții în exploatații pomicole. Proiectele se depun online până 30 iunie 2018. „ Această finanțare urmărește creșterea competitivității în sectorul pomicol, diversificarea producției și îmbunătățirea performanţei unei livezi. O investiție în pomicultură nu este un proces simplu, dimpotrivă, ea necesită mai mult timp. AFIR a reușit să aducă multe îmbunătățiri procesului de accesare a fondurilor europene și în acest sector, iar dialogul permanent pe care îl avem cu beneficiarii face posibilă cunoașterea unor situații concrete și reale cu care aceștia se confruntă ", a declarat Viorel Ilisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț. În Neamț, plantații noi de afin și cătină În acest an, fermierii nemțeni au depus 5 cereri de finanțare europeană pentru înființarea plantații de afin și de catină. Anul trecut s-a depus un singur proiect nemțean, pentru o plantație de afin. La nivel național, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit până acum 552 de solicitări de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole în valoare de peste 250 de milioane de euro, gradul de consumare a alocării fondurilor disponibile fiind de aproximativ 91%. Fondurile au fost solicitate pentru finanțarea unor investiții precum înființarea de plantații de nuci, meri, pruni sau arbuști fructiferi, pentru reconversia livezilor de pomi fructiferi și pentru modernizarea exploatațiilor pomicole. Prag de calitate în scădere de la 40 la 10 puncte În această sesiune, fondurile europene disponibile pentru finanțarea investițiilor în livezi sunt în valoare de 85 de milioane de euro. Pragul de calitate lunar stabilit pentru perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018 este de 40 de puncte și scade treptate până la minimul de 10 puncte în iunie 2018, aceasta fiind ultima lună a acestei sesiuni. Altfel spus, șansele de eligibilitate la finanțarea cresc cu cât ne apropiem de finalul sesiunii, când se primesc proiecte și cu numai 10 puncte, nu 40 ca la început. Sprijinul financiar nerambursabil pentru fermele pomicole poate ajunge până la 1.050.000 de euro pentru un proiect, finanțarea nerambursabilă fiind în proporție de maximum 90%. Banii europeni se dau pentru reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, înființarea de livezi noi, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie sau înființarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, inclusiv costurile pentru: material plantare, pregătire sol, lucrări de plantare, plase antigrindină. Pentru a putea fi declarat eligibil la finanțare, beneficiarul trebuie să desfășoare activități economice sub formă de întreprindere individuală, întreprindere familială, PFA sau persoană juridică. Pe tot parcursul implementării proiectului, beneficiarul trebuie să dispună de surse financiare stabile și suficiente, dar și să acționeze în nume propriu.

