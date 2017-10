Foştii asistaţi ai caselor de copii din judeţ, încurajaţi de DGASPC să se angajeze în Arad

Foștii asistați ai centrelor de plasament care se află în evidența DGASPC Neamț au fost informați de reprezentanţii instituţiei cu privire la o ofertă de locuri de muncă venită din partea unei asociații din Arad. În acest moment, în evidențele Direcției se află aproximativ 40 de tineri care şi-au petrecut copilăria în centrele de plasament. Doar câţiva dintre ei au avut norocul de a mai putea rămâne, măcar un an, într-o astfel de instituţie de ocrotire şi după împlinirea vârstei majoratului.

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Neamţ, Magda Vasilache, ne-a transmis că Direcţia se poate ocupa, în prezent, „de un număr limitat de tineri, merituoşi, cărora li se asigură o serie de servicii precum cazarea gratuită în spațiile proprii ale instituției, pe o perioadă de maximum un an, facilitarea accesului în centrele sociale ale primăriilor care oferă cazare gratuită, participarea obligatorie la bursele locurilor de muncă, prezentarea săptămânală a ofertelor de locuri de muncă disponibile la AJOFM și a cursurilor de calificare dar și consiliere în vederea obținerii și păstrării unui loc de muncă”.

Angajare imediată, cu asigurarea plăţii chiriei 2 ani şi o retribuţie lunară

Săptămâna trecută, tinerii beneficiari ai Centrului Social „Împreună” Piatra Neamț au fost încurajați să studieze propunerea venită din Vestul țării astfel încât să devină independenți și să se integreze în societate. Oferta asociației arădene constă în organizarea unor tabere gratuite de consiliere vocațională în cadrul cărora tinerii beneficiază de cazare și masă dar și de consiliere din partea unor traineri specializați care îi vor învăța să realizeze un CV, îi vor îndruma să își aleagă o meserie și le vor oferi consiliere psihologică. Totodată, în perioada taberei, tinerii vor merge la diverși agenți economici din Arad unde vor putea face practică și vor intra în contact direct cu angajatorii care doresc să le ofere un loc de muncă.

La finalul celor 7 zile de tabără, tinerii care doresc vor fi angajați imediat iar asociația arădeană le va asigura timp de 24 de luni plata chiriei și a utilităților iar în prima lună după angajare, până vor primi retribuția, li se vor da câte 100 de lei săptămânal pentru alimente. În plus, tinerii vor fi treziți în fiecare dimineață pentru a se pregăti de muncă până devin autonomi și vor avea asigurată consilierea psihologică gratuită pe durata celor 24 de luni.

„Cei mai mulți dintre tinerii care părăsesc sistemul de protecție se întorc în familiile biologice, pleacă în străinătate sau au reușit să devină independenți, descurcându-se cu propriile forțe. Există însă și foști asistați care încă nu au reușit să se integreze și de aceea venim în sprijinul lor constant oferindu-le locuri de muncă și alte servicii. Oferta venită acum de la Arad este deosebit de atractivă și sperăm ca un număr mare de tineri să profite de această oportunitate. Din păcate însă, experiențe similare din trecut arată că nu întotdeauna sunt dispuși să plece în alte zone și nici nu sunt foarte dornici să muncească, preferând ajutoarele sociale“, a declarat Cristina Păvăluță, directorul DGASPC Neamț.

Geanina NICORESCU