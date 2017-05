Fermierii, la școală!

*La start, două cursuri de pregătire pentru agricultori *În bănci, crescători de animale și cultivatori de plante *Certificate de calificare recunoscute în Uniunea Europeană * Interviu cu Violeta Bobric, lector de curs

A „sunat clopoțelul“ pentru o altă serie de fermieri veniți la școală. Noii cursanți s-au așezat în bănci, fiecare cu emoțiile lui, dar cu ochii ațintiți spre lectorul lor, Violeta Bobric. Înainte de ore, dumneaei a avut amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări.

Reporter: Ce cursuri de formare profesională pot urma fermierii la dumneavoastră?

Violeta Bobric: Suntem la deschiderea a două cursuri de formare profesională, în meseriile de lucrători în cultura plantelor și creșterea animalelor. Mai avem autorizat cursul de apicultori, care urmează să se deruleze. Sunt primele cursuri pe care le organizăm sub sigla noii entități, de când Camera agricolă a trecut la Direcția Județeană pentru Agricultură Neamț. Pentru noi, cei care venim de la Camera Agricolă Județeană Neamț, nu este o activitate nouă, noi cu asta de ocupăm, școlarizăm serii de fermieri. Asta facem și acum, aici.

Rep.: Toate cursurile se țin la Direcția Agricolă? Ori vă „mutați cu școala“ și pe la domiciliile fermierilor?

V.B.: În momentul în care, într-o anumită zonă, se strâng 10-15 fermieri, ne deplasăm noi acolo, pentru cursuri. Acum nu am avut o astfel de solicitări, fermierii au preferat să vină la Piatra Neamț. În anii din urmă am avut serii de cursanți cu care am făcut pregătire în comunele Păstrăveni și Poienari. Fermierii s-au adunat în zonele respective, am mers noi la ei.

Rep.: Pentru ce vin la școală, ce anume îi interesează pe fermierii-cursanți?

V.B.: Sunt interesați de noutățile apărute în domeniul lor de activitate. Chiar am avut un curs pentru apicultori, ultimul pe care l-am finalizat, și am văzut cât de pasionați erau de această meserie, voiau să afle cât mai multe noutăți. La cursurile de pregătire profesională vin și pentru certificatele de calificare, Nivelul I de pregătire, atestate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, recunoscute în Uniunea Europeană, pe care le folosesc în proiectele europene. În momentul în care vor să acceseze fonduri europene prin PNDR, li se cere un astfel de certificat. De altfel, certificatul de calificare este obligatoriu la întocmirea proiectului pentru fonduri europene. Primește și un punctaj suplimentar la proiect, în baza acestui certificat de calificare. Fermierii chiar sunt interesați de aceste cursuri, de ce mai pot afla participând la ele, chiar le place. Noi facem cursul în așa fel încât să le predăm cât mai multe noutăți, le punem filme cu tehnologii ale fermierilor din țară care au reușit în anumite domenii, dar și din alte țări. Astfel cursurile îi interesează mai mult, sunt mulțumiți de ce le predăm. Unii ne-au spus că, chiar dacă de-o viață cresc vaci, acum au mai învățat câte ceva nou. La fel spun și cei din cultura plantelor. Sunt chestiuni care îi interesează.

Rep.: Concret, cum decurg cursurile? E numai cu ascultatul și statul în bănci…

V.B.: Nu, se merge și în ferme ori în stupine. La cursuri vin cei care deja lucrează în domeniul respectiv ori vor să se apuce de această treabă. La apicultori, unul dintre cursanți avea 400 de familii de albine, alții urmau să cumpere stupii. Vin pentru noutăți, nu neapărat pentru certificatul de calificare. Vin să învețe. Indiferent de vârstă. Am avut cursanți și sub 18 ani, a trebuit să cerem acceptul părinților. Dar și unul de 75 de ani, din Borca, n-a lipsit de la nici un curs!

Tina CONDREA-ZĂPODEANU