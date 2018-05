Farmacia verde: sulfina

*Tratează icterul şi afecţiunile hepato-biliare.

În vremea dacilor, ca leac popular, sulfina era un remediu apreciat pentru ochi, pentru bolile de minte şi pentru insomnii. Sulfina este o plantã ierboasã din familia leguminoaselor, cu flori galbene, plăcut mirositoare, înşirate la vârful tulpinilor înalte de pânã la un metru. Sulfina este numită popular floare de iarbă, floare de piatră, suluf, molotru sau solcină. Planta creşte în locuri însorite, pe câmpii şi în poiene şi vegetează până la 1200 m altitudine.

În scop medicinal, de la sulfină se recoltează partea aerianã înflorită. Planta conţine acid melilotic, care prin hidroliză formeazã cumarine. În plus, sulfina mai conţine alantoină, acid alantoic, aciduric, colinã, mucilagii.

Preparatele din flori de sulfină au acţiune emolientã, anticoagulantă, astringentă, diuretică, cicatrizantă, calmantă. Preparatele din sulfină sunt folosite în tratarea afecţiunilor gastrice, în varice, hemoroizi, tromboflebite, pentru oprirea sângerărilor uşoare, iar în medicina empirică este indicat pentru tratarea icterului şi a afecţiunilor hepato-biliare. Pentru uz extern, se prepară o infuzie dintr-o linguriţă de plantă la o cană cu apã şi se aplică sub formã de comprese locale.

*Efecte terapeutice în multe afecțiuni

Sulfina regenerează celulele hepatice, scade tensiunea arterială, este un valoros antiseptic şi un antiinflamator gingival. În tratamentul intern şi extern, planta se foloseşte sub formă de infuzie.

Un tratament susţinut cu infuzie de sulfină, recomandat de specialişti în hepatita cronică şi pentru vasodilataţie, a contribuit la vindecarea multor pacienţi, susţin fitoterapeuţii europeni.

Pentru normalizarea deficienţei de funcţionare a aparatului locomotor, tratamentul cu flori de sulfină a dat rezultate după un interval de 3-4 săptămâni.

În cazul neuropatiei diabetice , o afecţiune oculară specifică diabeticilor, ceaiul de sulfină este o soluţie foarte bună, pentru că le protejează vederea . De aceea, planta a fost introdusă în compoziţia unui ceai tonic general, revigorant şi reconfortant numit „Ierburile vieţii”.

Sulfina este recomandată mai ales în tratamentul varicelor. Planta are proprietăţi anticuagulante fiind indicată ca un remediu al hipertensiunii arteriale, care influenţează circulaţia periferică. Tratamentul cu sulfină reduce fragilitatea capilară, combate crampele nocturne, dezumflă hemoroizii şi previne apariţia varicelor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU