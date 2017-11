Farmacia din bucătărie: condimente și medicamente

*Lista include: scorțișoara, ardeii iuți, chimionul, oregano, ghimbir, cimbru, rozmarin

Condimentele sunt utilizate de secole nu numai pentru a da gust și savoare mâncărurilor, ci și pentru proprietățile lor medicinale. Studii realizate recent susțin că mirodeniile promovează sănătatea și bunăstarea organismului prin acțiuni care inhibă dezvoltatea bolilor degenerative. Condimentele și mirodeniile au un conținut mai ridicat de antioxidanți decât fructele și legumele.

Condimentele previn bolile de inimă, ţin diabetul la distanţă, luptă împotriva radicalilor liberi şi a kilogramelor în plus. Acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care mirodeniile le aduc organismului, spun specialiştii în nutriţie.Condimentele nu doar dau un gust aparte felului de mâncare pe care îl pregătim. Acestea au şi proprietăţi curative asupra corpului, aşa că nu ar trebui să lipsească dintr-o dietă echilibrată.

Medicii au realizat o listă a condimentelor care scad nivelul colesterolului, te scapă de kilogramele în plus şi previn cancerul.

*Condimentelor care topesc grăsimile!

Scorţişoara e un condiment dulce cu un gust aparte. Nutriţioniştii spun că această mirodenie conţine fier, calciu, magneziu şi fibre. „Scorţişoara conţine substanţe care au aceaşi acţiune ca şi antioxidanţii, luptând împotriva radicalilor liberi. Este recomandată în special bolnavilor de diabet, deoarece reglează nivelul de glicemie din sânge”, spune medicul Zied. În plus, scorţişoara te poate scăpa de dependenţa de dulciuri.

Ardeii iuţi te ajută să scapi de durere, potrivit unui studiu britanic, care a demonstrat că efectul analgezic al acestor condimente. Nutriţioniştii spun că ardeii iuţi sunt aliatul de nădejde în curele de slăbire. Datorită substanţei conţinute – capsaicina, ardeii provoacă creşterea temperaturii corpului, fapt ce ajută la arderea caloriilor şi la oxidarea straturilor de grăsime.

Chimionul este condiment deosebit de apreciat, reprezintând și o sursă bogată de fier. Acesta nu este acelaşi lucru cu chimenul, deşi au cam aceleaşi proprietăţi terapeutice. Nutriţioniştii spun că chimionul ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge şi distruge bacteriile responsabile de apariţia ulcerului stomacal. În plus, studiile clinice au demonstrat că acest condiment ajută la scăderea inflamaţiilor, în special cele asociate cu reumatismul.

Oregano luptă împotriva bacteriilor E.coli, Salmonela şi Listeria. Frunzele de oregano au proprietăţi antibacteriene şi antivirale. Oregano este bogat în vitamine şi minerale, fiind o sursă excelentă de fier, magneziu, calciu, vitamina C şi vitamina A, dar şi de acizi graşi Omega-3.

Ghimbirul nu numai că tonifică organismul, dar îl și ajută să reziste mai bine la efort fizic prelungit. Consumat în mod regulat poate acţiona asemenea unei pastile de viagra, dinamizând funcţia sexuală şi menţinând erecţia pentru mai mult timp.

Cimbrul este un antibiotic natural, care distruge majoritatea bacteriilor şi microorganismelor care slăbesc organismul. Condimentul este un remediu ideal în sezonul rece, deoarece întăreşte capacitatea corpului de a se apăra de virusuri.

Rozmarinul intensifică circulaţia sângelui la nivelul creierului, ajută la creşterea capacităţii de concentrare şi la îmbunătăţirea memoriei. Potrivit nutriţioniştilor, mirodenia îmbunătăţeşte digestia, stimulează arderile metabolismului şi previne apariţia cancerului. Activează circulaţia sângelui şi are un uşor efect afrodiziac.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU