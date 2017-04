După Bursă, județul Neamț ocupă locul 3 pe țară, cu 86 de persoane angajate

*În plus, 370 de nemțeni au fost selectați în vederea încadrării *La acțiunea de vineri, din 7 aprilie 2017, în tot județul Neamț au venit 110 agenți economici și 1.041 de persoane *Participare sub așteptări la târg a pietrenilor cu studii superioare

Rezultatele sunt bune pentru Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, care după centralizarea la nivel național a datelor Bursei Locurilor de Muncă, organizată vinerea trecută în Neamț, la Piatra Neamț, respectiv Sala de Sport a Colegiului Național „Calistrat Hogaș“, din str. Alexandru cel Bun, nr. 19, în Roman, la Cantina Grupului Școlar „Vasile Sav“, din Bulevardul Republicii, nr. 46, iar la Târgu Neamț, la Casa de Cultură, din str. Ștefan cel Mare, nr. 60, ocupă locul 3 pe țară, cu 86 de persoane încadrate.

În total, în tot județul, la târg au fost 110 agenți economici și 1.041 de participanți. Pietrenii cu studii superioare au avut de ales oferte pentru specialiști în resurse umane, consilieri economici, consultanți financiari și specialiști IT. În cazul inginerilor, angajatorii dispuneau de joburi ca inginer electronist, inginer electrotehnic, inginer automatizări și inginer mecanic, iar lista poate continua. Din păcate, în acest an, puțini șomeri cu studii superioare au răspuns invitației Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

Pentru persoanele cu studii medii, reprezentanții unor importante firme au oferit slujbe în aceste meserii: stivuitorist, casier, bucătar, ajutor de bucătar, ospătar, șofer de tir, agent de securitate, electrician, brutar, tâmplar, croitor, dulgher, vopsitor, agent comercial și contabil. Tot în cadrul aceluiași eveniment, organizatorii au pus la dispoziția pietrenilor mese, unde lucrătorii de la AJOFM ofereau informații despre locurile de muncă EURES, precum și date despre cursurile din Piatra Neamț. La Bursa din Neamț au participat 110 de agenți economici, respectiv 45 la Piatra Neamț, 45 la Roman și 20 la Târgu Neamț. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în municipiul Piatra Neamț (436), următorul fiind municipiul Roman (309) și orașul Târgu Neamț (202). Din cei 1.041 de nemțeni care au răspuns chemării organizatorilor, 598 au fost la Piatra Neamț, 320 la Roman și 123 la Târgu Neamț. Ca urmare a acestei acțiuni, 86 de persoane au fost angajate pe loc, din care doar 4 cu studii superioare. În plus, 370 de participanți au fost selectați în vederea încadrării. Acestea au fost rezultatele pe plan județean.

La nivel de țară, la acțiunea din data de 7 aprilie 2017, au fost prezenți 2.824 de agenți economici, din care 23 angajatori de inserție, fiind oferite 38.515 locuri de muncă. La eveniment, au venit 33.380 de persoane, din care 483 fac parte din categoria celor marginalizate social. La final, 14.364 de participanți au fost selectați în vederea încadrării, din care 95 sunt marginalizați social, iar 1.081 aflați în căutarea unui loc de muncă. Din acestea, 61 sunt cu studii superioare. Principalele ramuri de activitate cărora le corespund meseriile unde participanții au fost încadrați pe loc: hoteluri (219), construcții de clădiri (152), agricultură, vânătoare și servicii anexe ( 102). Ca meserii: muncitor necalificat (137), mecanic (69), lucrător comercial (61), cameristă (49), confecționer asamblor articole textile (46) sunt principalele ocupații pentru care au fost angajate (pe loc) cele 1.020 de persoane fără studii superioare. Din cele 61 de persoane cu studii superioare, cele mai multe au fost încadrate în ocupația de inginer (14), economist (7), șef recepție hotel (5), asistent manager (5).

Județele cu cele mai multe locuri de muncă ocupate pe loc: Constanța (230), Hunedoara (159), Neamț (86), Călărași (77) și Iași (68).

