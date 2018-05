Concurs de îndemânare pe bicicletă ”Cupa DHS”, pe platoul Curții Domnești

La sfârșitul săptămânii trecute s-a dat startul Concursului de îndemânare pe bicicletă ”Cupa DHS”, organizat de Ministerul Educației Naționale, Clubul Sportiv ”Silver Fox” Deva, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Inspectoratul de Poliție al județului Neamț-Serviciul rutier, Primăria municipiului Piatra-Neamț și Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț. Etapa județeană s-a desfășurat pe platoul Curții Domnești din municipiul Piatra-Neamț, unde s-au adunat la linia de start 10 echipaje școlare.

Au participat elevi din clasele V-VIII, de la Școala Gimnazială, com. Dragomirești, Școala Gimnazială, com. Bodești, Școala Gimnazială ”Constantin Panțiru”, com. Grințieș, Liceul Tehnologic Oglinzi, com. Răucești, Școala Gimnazială nr. 2, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 1, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 3, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 11, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială, com. Dobreni.

Concursul a presupus parcurgerea a două probe, una teoretică, ce a vizat cunoașterea regulilor de circulație, istoriei bicicletei și modelelor de bicicletă DHS, și una practică, ce a constat în parcurgerea unui poligon cu 9 obstacole.

Comisia de evaluare, formată din cms. Lelian Andrieș, insp. Iulian Blaga și ag. șef Claudiu Ciupercă de la Serviciul rutier din cadrul IPJ Neamț, a stabilit clasamentul, după cum urmează: locul I pentru elevii Ionuț-Gabriel Dumitru, Teodora Popa, Mihai-Doru Munteanu și Ana-Casandra Zura de la Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț; locul al II-lea a revenit elevilor Teodor-Andrei Șfârghi, Antonia Rășchitor, Casiana-Elena Tomescu și Ovidiu-Gabriel Andrieș de la Școala Gimnazială ”Constantin Panțiru”, comuna Grințieș, iar pe locul al III-lea s-au clasat elevii Gabriela Tanasă, Laviniu Celus, Roxana Ilieș și Emanuel Apostoae de la Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț a fost prezent prof. Ioan Milea, inspector școlar general adjunct, alături de care au supervizat competiția reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț și cei ai Seviciului Județean de Ambulanță Piatra-Neamț. Organizarea concursului a fost asigurată de Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț.

Geanina NICORESCU