Bani pentru sistemele de irigații

*Apă gratuită pentru udarea culturilor agricole *Pentru acest sector sunt alocate 90 milioane lei

*Ajutoare de minimis de câte 900.000 lei organizațiilor din domeniu

Producătorii agricoli vor primi apa gratuit la stațiile de punere sub presiune, pentru a putea iriga culturile agricole. Fondurile necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru acest an suma alocată totalizează 90 de milioane de lei. În plus, alte 1,4 miliarde de lei sunt prevăzute în buget pentru programul de refacere a sistemului de irigații.

Programul are trei etape de derulare, iar prima începe în 2017 și se termină în 2020. Sunt avute în vedere obiective investiționale care înseamnă 69 de stații de pompare de bază, 87 stații de repompare și conducte de refulare, canale de aducțiune, canale de distribuție, construcții hidrotehnice în 40 de amenajări de irigații. Această etapă prevede și lucrări de îmbunătățiri funciare pe 1,3 milioane de hectare.

*Minimis pentru irigații

În domeniul irigațiilor, fermierii vor beneficia și de alte surse de finanțare. Ne referim la noua schemă de minimis care are ca beneficiari federații și organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care au contracte încheiate cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau cu alți prestatori de acest tip de servicii. Pe parcursul perioadei de aplicare a schemei, sprijinul financiar se determină, se calculează și se acordă fiecărui beneficiar al ajutorului de minimis, în tranșe sau o singură dată, până la concurența valorii totale de 900.000 lei, în funcție de factura/facturile pentru energie electrică și apă pentru irigații emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare ori de alți prestatori.

*Nu primesc bani!

Sunt excluși de la minimisul pentru irigații întreprinderile care își desfășoară activitatea în: sectoarele pescuitului și acvaculturii, din domeniul producției primare de produse agricole, în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective. Ajutor de minimis nu se acordă nici activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Ajutoarele de minimis se acordă celor care dețin facturi pentru contravaloarea energiei electrice, respectiv a apei pentru irigații, emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin filialele sale teritoriale, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii. Fac dovada existenței unui cont cu destinație specială deschis la Trezoreria Statului, care va fi utilizat numai pentru plata facturilor emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii, precum și a unui contract de mandat de debitare directă încheiat cu Trezoreria Statului. În categoria beneficiarilor intră și entitățile care nu datorează dobânzi și penalități de întârziere la plată pentru neachitarea din culpa proprie a facturilor în termenul scadent al obligațiilor de plată emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau de către alți prestatori de acest tip de servicii.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU