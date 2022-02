Achizitionarea unei masini reprezinta un pas extrem de important in viata ta, astfel ca nu trebuie sa te grabesti atunci cand o alegi. Bucuria pe care o simti in momentul in care detii propria ta masina, este direct proportionala cu responsabilitatea pe care o ai din momentul in care o vei conduce. Pentru a te asigura ca optezi pentru masina potrivita tie si nevoilor tale, trebuie sa tii cont de cateva criterii, pe baza carora sa faci cea mai buna alegere.

Top 3 criterii de baza pentru a alege cea mai buna masina second-hand!

Raportul calitate-pret

In momentul in care decizi ca este timpul pentru achizitionarea unei masini si nu ai inca posibilitatea de a opta pentru una noua, cumpararea unei masini la mana a doua este cea mai potrivita varianta pentru tine. Inainte de a pleca acasa cu vehiculul, asigura-te ca ii cunosti istoricul, pentru a evita viitoare neplaceri. Acorda o atentie sportia raportului calitate-pret, intrucat este posibil ca masina care ti-a atras atentia datorita specificatiilor, sa fie mult prea scumpa. De asemenea, poti gasi o masina accesibila ca si pret, insa care sa nu iti satisfaca nevoile. Este necesar sa cauti in permanenta un echilibru, astfel incat sa gasesti o masina care sa se plieze pe dorintele tale si care sa nu fie exagerat de scumpa.

Motorizarea

Alegerea unei masini potrivite este destul de dificila, astfel ca este necesar sa cantaresti foarte bine fiecare decizie. Unul dintre cele mai importante criterii de selectie, este motorizarea. Ambele motorizari existente(diesel si benzina) au avantajele si dezavantajele ei, insa decizia trebuie sa o iei pe baza nevoilor tale. Pe site-ul automarket.businesslease.ro,poti vedea toate detaliile legate de vanzari de autoturisme second-hand, astfel ca poti vedea clar modele de masini disponibile in functie de tipul de motorizare pentru care vrei sa optezi. La intrebarea: “Ce alegi, diesel sau benzina”, nu exista un raspuns corect sau incorect. Decizia o vei lua tu, in calitate de cumparator, bazandu-te pe preferintele tale. Masinile cu motor diesel sunt mai dificil de intretinut, insa combustibilul este mai ieftin, iar in cazul motorului cu benzina, lucrurile stau invers. Cea mai mare diferenta intre cele doua motorizari, consta in procesul de aprindere, adica la pornirea motorului. In cazul motorului diesel, acesta va avea nevoie de mai multa compresie si de temperaturi mult mai ridicate, decat motorul pe benzina.

Dotarile

Alegerea unei masini depinde de multe criterii, iar dotarile se afla in topul celor mai importante lucruri de care un cumparator trebuie sa tina cont. In aceasta categorie intra o gama larga de aspecte, de la senzori de parcare sau de lumini, cutie automata sau incalzire in scaune, pana la incalzire in oglinzi, aer conditionat sau comenzile pe volan. Un mare avantaj pe care il ai atunci cand iti alegi o masina second-hand, este ca iti permiti sa iti achizitionezi un automobil cu multe dotari, insa la un pret decent, pe care ti-l poti permite. In cazul in care iti doresti o masina noua, insa nu dispui de un buget extrem de generos, trebuie sa uiti de anumite dotari, intrucat multe dintre ele sunt destul de scumpe, iar la pretul la care ai cumpara una noua, insa deloc echipata, iti poti permite un vehicul la mana a doua, insa cu foarte multe dotari, care sa iti satisfaca toate nevoile.

Asadar, daca esti pregatit sa iti achizitionezi o masina second-hand, alege cu atentie, nu te grabi si cantareste foarte bine toate avantajele si dezavantajele unui astfel de vehicul. Stabileste-ti prioritatile si alege masina care se plieaza cel mai bine nevoilor tale.

Sursa foto: Pexels.com