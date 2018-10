Vaccinarea antigripală a populației, reluată pe final de lună!

DSP Neamț primește zilele acestea 2300 doze, însă cu destinație clară pentru imunizarea personalului medico-sanitar

În acest an, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi utilizate pentru imunizarea populației la risc în cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripală a Ministerului Sănătății, s-au lăudat oficialii, dar situația din teritoriu arată o lentoare greu de explicat. La finele lunii trecute au fost livrate Direcției de Sănătate Publică Neamț 2400 de doze de vaccin antigripal InfluVac, un numărt total insuficient ca primă tranșă. Fiecare medic de familie a primit câte 10 doze. Or, fiecare doctor are pe listele sale câteva zeci de pacienți care fac parte din categoriile cele mai expuse la îmbolnăvire, din cauza vârstei ori a bolilor asociate. S-a acționat pe principiul primului venit, primul servit. Dozele s-au epuizat, medicii au întrebat la DSP Neamț când mai primesc o nouă tranșă, necesarul la nivelul județului fiind, conform catagrafierii, de 44.220 doze. Răspunsul nu i-a mulțumit, dar nu te poți pune cu ministerul. “Conform repartiției făcute de Ministerul Sănătății, cea de-a doua tranșă de vaccin va ajunge în județ pânâ cel târziu la data de 15 octombrie, iar cele 2300 de doze care vor veni vor fi repartizate secțiilor din unitățile sanitare și secțiilor de dializă. Medicii de familie vor primi noi doze din tranșa a treia, care va conține 13.500 doze, cu dată limită de livrare 21 octombrie. Ultima tranșă va fi de 8.400 doze și ne va fi trimisă până pe 28 octombrie. Astfel, județul Neamț va beneficia de 26.600 vaccinuri antigripale”, ne-a declarat dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț. Campania de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătăţii împotriva gripei de sezon vizează reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon. Aceasta se derulează, în ritmul stabilit de Minister, în cadrul cabinetelor medicilor de familie şi în unităţi sanitare cu paturi, iar beneficiarii sunt persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, mai precis personalul medical, persoane cu vârsta peste 65 de ani, una dintre categoriile cele mai expuse la viroze respiratorii, persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, gravide, conform recomandărilor OMS și ECDC. Odată cu venirea toamnei, specialiștii recomandă populatiei să respecte cu strictețe regulile de igienă personală necesare pentru evitarea îmbolnăvirii. Spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi în special prin gripă. La nivelul DSP Neamț nu se cunoaște, deocamdată, numărul persoanelor afectate de viroze și pneumonii, pentru că raportările încep din noiembrie. Dr. Grădinaru precizează, însă, că nu sunt suspiciuni sau cazuri confirmate de gripă, aceste informații fiind cu raportare prioritară.

Geanina NICORESCU