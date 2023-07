Poate fi dificil să înoți împotriva curentului și să nu te supui obiceiurilor pe care societatea contemporană le propagă. Majoritatea dintre noi ducem vieți mai mult sau mai puțin haotice. E inevitabil: suntem bombardați de stimuli din toate părțile, ne dorim să încercăm tot soiul de lucruri, ne împărțim cum putem între viață profesională și viață personală, iar lista poate continua. Există persoane care se simt în largul lor cu un astfel de stil de viață. Sentimentul acesta de a avea tot timpul ceva de făcut și ritmul alert pe care-l adoptă viața le aduce bucurie interioară și o doză de motivație. Cu toate acestea, majoritatea persoanelor ajung la un moment dat în viață în punctul în care tot ce-și doresc este ceva pe cât de simplu, pe atât de greu de dobândit: liniște. Ei bine, stilul de viață minimalist tocmai asta promite, și anume o detașare completă de la această alergătură haotică.

Care sunt, deci, lucrurile pe care le poți schimba în viața ta pentru a adopta acest stil și, prin urmare, pentru a atinge liniștea de care ai nevoie?

Ce spui despre o garderobă capsulă?

Garderoba capsulă susține renunțarea la piesele vestimentare pe care le-ai cumpărat impulsiv sau pe care le porți foarte, foarte rar. Totodată, acest tip de garderobă nu-și propune decât să minimizeze atât timpul pe care-l petreci în fața dulapului întrebându-te aproape obsesiv „oare cu ce să mă îmbrac azi?”, cât și impactul pe care fast fashion-ul îl are asupra mediului. Astfel, vei deține numai piese vestimentare de bază, cu care, dacă-ți vei pune mușchiul creativ la treabă, poți crea o mulțime de ținute cool și la care cel mai probabil nu te-ai gândit până acum.

Bazează-te pe obiecte multifuncționale

Uită-te în jurul tău și încearcă să observi câte obiecte care practic fac același lucru deții. Dacă decizi că vrei să adopți un stil de viață minimalist, una dintre principalele reguli este să te folosești de obiecte cât mai eficient posibil. Spre exemplu, o persoană cu un astfel de stil de viață nu va avea niciodată în casă și o placă de păr, și un ondulator, și un fier de călcat. Cel mai probabil, persoana în cauză își va fi dat seama că o simplă placă de păr poate face treaba tuturor celor trei obiecte mai sus menționate. Da, exact! Placa de păr te poate ajuta să-ți îndrepți părul, poate la fel de bine să-ți creeze niște bucle de invidiat și, mai presus de atât, poate funcționa pe post de fier de călcat! Dacă ești în căutarea unui astfel de produs, găsești o gamă largă de articole de acest tip pe Altex.ro.

Fii creativ!

Creativitatea este un punct forte în general și, pe lângă faptul că-ți poate ușura viața dintr-o perspectivă strict factuală, prezența ei îți sprijină corpul în procesul de secreție a hormonului fericirii. Minimalismul, totodată, se concentrează mult și pe respingerea vehementă a fenomenului de food waste. Așadar, adoptând un astfel de stil de viață, va trebui să-ți exersezi creativitatea chiar și în bucătărie! Inevitabil rămân tot felul de resturi de mâncare după o masă, important este să le păstrezi și, data viitoare când stomacul tău devine vocal, să-ncerci să încropești ceva folosindu-te de ele. Vei fi surprins de câte rețete delicioase te poți bucura!

Less is more

Minimalismul încurajează interiorizarea în detrimentul exteriorizării. El mizează pe experiențe și respinge superioritatea în care oamenii tind să învăluie lumea materială. Alegând să trăiești minimalist, vei realiza neimportanța unui frigider plin de magneți din toate locurile în care-ai fost și vei fi recunoscător pentru amintirile care, deși nu ocupă prea mult spațiu, îți umplu inima de entuziasm.

Sursă foto: pexels.com.