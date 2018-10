Sindicaliștii din învățământ cer garanția includerii salariilor majorate în bugetul pe 2019

Reprezentanții Federației Sindicatului Liber Învățământ, printre care se numără și prof. Gabriel Ploscă, lider al filialei Neamț, au înaintat ministrului interimar al Educației, Rovana Plumb, o adresă prin care solicită o întrevedere de urgență. “Luând în considerare că în această perioadă are loc fundamentarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019, Ministerul Educației Naționale urmând a transmite, în calitate de ordonator principal de credite, propunerile detaliate referitoare la finanțarea necesară în 2019, pentru sistemul național de învățământ, vă adresăm solicitarea de a iniția o întâlnire urgentă cu federațiile sindicale reprezentative din învățământ, pe marginea proiectului de buget. Solicitarea noastră are în vedere faptul că, în proiectul de buget, trebuie să se prevadă sumele necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor cu drepturile salariale ale pesonalului din învățământ, inclusiv majorările salariale ce se vor acorda în anul 2019, precum și sumele pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, respectiv a celor având ca obiect dobânda legală penalizatoare. majorărilor salariale din 2019”, a precizat președintele FSLI, Simion Hâncescu, în adresa înaintată, pe 15 octombrie, ministrului Educației. Solicitarea sindicaliștilor a fost completată cu mențiunea că numai printr-o fundamentare corectă a tuturor acestor capitol de cheltuieli se vor evita situațiile neplăcute din ultimii ani, când profesorii nu au primit toate drepturile cuvenite. Din nefericire, și anul acesta au fost destule probleme privind plata hotărârilor judecătorești, punctual culminant al problemelor din acest an fiind amenințarea reducerii personalului din sistemul de educație cu aproximativ 4600 de locuri, printr-un ordin semnat de fostul ministru. Sindicaliștii au reacționat imediat și în final s-a ajuns la un numitor comun, fiind reduse doar jumătate din posturi, dar numai cele neocupate în prezent. La nivelul județului Neamț nu au fost operate reduceri.

Geanina NICORESCU